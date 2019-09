Live-Non è la d’Urso prima puntata: “Caltagirone? Scopriremo chi è”

Live-Non è la d’Urso prima puntata: torna il caso Caltagirone, Barbara avverte sulle novità

Torna prepotente il Caso Mark Caltagirone. Il matrimonio di Pamela Prati, la sua confessione circa l’inesistenza di Mark Caltagirone e le conseguenti interviste realizzate sia a Live-Non è la d’Urso che a Verissimo non avevano di certo chiuso la questione, anzi ci sarebbero ancora tanti punti interrogativi. Uno fra tutti l’identità di questo presunto fidanzato dalla showgirl, Barbara d’Urso non si dà dunque per vinta e nella prima puntata di Live avrà come ospite Pamela Perricciolo, una delle due ex agenti della Prati e protagonista indiscussa del caso mediatico. Le anticipazioni della prima serata di domenica 15 settembre sarebbero davvero impressionanti, in un’intervista al Corriere della Sera la conduttrice avverte i telespettatori: sapremo chi è Mark Caltagirone? Barbara ne è sicura.

Prima puntata Live-Non è la d’Urso: le anticipazioni della conduttrice

Barbara d’Urso riprende da dove aveva lasciato: il caso Caltagirone interessa ancora il pubblico e tra gli ospiti di Live-Non è la d’Urso ci sarà Pamela Perricciolo. La conduttrice spiega così in un’intervista a Corriere.it: “La nostra è stata un’inchiesta giornalistica: non era più gossip ma cronaca, un caso italiano multimediatico. Ci torneremo su. Nella prima puntata avremo nuove testimonianza, forse scopriremo chi c’era dietro Caltagirone“. Sembra una promessa quella della d’Urso che regala al suo pubblico nuove esclusive.

Barbara d’Urso risponde alle polemiche per Live

“Gli odiatori sono un fenomeno che non risparmia nessuno. Ma preferisco pensare e ringraziare la gente che mi ama e che mi segue da anni. In poche settimane Live è diventato un programma popolare e un vero cult per il web“, spiega ancora la d’Urso. Motivazioni per cui Mediaset ha deciso di riconfermarlo anche quest’anno e di domenica sera. Un grande traguardo, l’ennesimo, per la conduttrice di Cologno Monzese.

Live-Non è al d’Urso e la novità della rubrica del Dna: cosa ne pensa Barbara d’Urso

Paola Caruso ha ritrovato la sua mamma biologica sotto gli occhi del pubblico di Live. L’abbraccio delle due ha commosso tutta Italia, tanto che Barbara d’Urso ha pensato di trasformare questo evento in una rubrica apposita da inserire proprio nel nuovo show: “Mi hanno scritto in moltissimi che vivono situazioni simili e quindi abbiamo pensato a questo spazio chiamato Dna, in cui li aiuteremo. Partiremo con la storia di una comica che il pubblico di Canale 5 conosce bene“.