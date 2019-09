Pamela Perricciolo ospite a Live Non è la d’Urso: la conferma

Live Non è la d’Urso, Pamela Perricciolo ci sarà: Barbara d’Urso riprende da dove aveva lasciato

Pamela Perricciolo sarà ospite a Live Non è la d’Urso, è ufficiale. Barbara d’Urso quindi ha deciso di ricominciare esattamente dallo stesso punto in cui aveva lasciato prima dell’estate. Il caso Mark Caltagirone ha assicurato a Canale 5 degli share altissimi, la vicenda, va detto, ha incuriosito tutti. Chi guarda per curiosità chi guarda perché si è appassionato, ma molti spettatori hanno scelto il caso Caltagirone per trascorrere le loro serate davanti alla tv fino alla pausa estiva. Succederà lo stesso in autunno? Lunedì mattina avremo la risposta, perché a Live Non è la d’Urso pare si parlerà nuovamente di Pamela Prati e quindi vedremo se lo share darà ragione a Barbara oppure il pubblico si è stancato della vicenda.

Pamela Perricciolo ospite a Live, lei conferma tutto: “Ho accettato”

Ripartire da Pamela Perricciolo è sicuramente una scommessa, perché dopo circa due mesi non è detto che i telespettatori abbiano ancora voglia di ascoltare e riascoltare sempre le stesse cose. La Perricciolo ha rilasciato infatti un’intervista a Coming Soon oggi e ha confermato la sua presenta da Barbara: “Sì sì. Sono stata invitata e ho accettato”. Nell’intervista ha parlato ovviamente della vicenda Caltagirone e le sue non sono sembrate dichiarazioni nuove, abbiamo già appreso ormai tutto sul caso. Potrebbero esserci stati nuovi sviluppi tra le protagoniste reali della storia, però, in particolare tra Eliana e Pamela Perricciolo. Le due erano molto amiche, la Michelazzo ha parlato di denunce ma pare che all’altra non siano giunte: “Non ho mai ricevuto denunce da Eliana. Lei si fa consigliare male come sempre”, ha detto infatti Pamela.

Pamela Perricciolo a Live Non è la d’Urso: le ultime parole su Eliana e Prati

Appurato ormai da tempo che Mark Caltagirone non esiste, come neanche Simone Coppi, pensiamo che il caso si svilupperà intorno alle due Pamela e a Eliana anche in virtù a delle dichiarazioni della Perricciolo. Quest’ultima infatti si è meravigliata di alcune dichiarazioni di Eliana: “Tra lei e Pamela non c’era nessun rapporto, prima dice che le manca, che vuole presentarle il fidanzato ma loro non avevano alcun rapporto… Tutto questo amore per la Prati mi è sembrato strano”. Scopriremo tutto a Live Non è la d’Urso, ormai è ufficiale!