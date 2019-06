Live-Non è la d’Urso, ospiti ultima puntata: in studio anche Walter Nudo

Live-Non è la d’Urso: ecco tutti gli ospiti dell’ultima puntata di mercoledì 19 giugno 2019

Barbara d’Urso va ufficialmente in vacanza questa sera, quando su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso. Il nuovo format di Mediaset e condotto dall’infaticabile Barbara andrà in ferie anticipate ma non senza grandi scoop. La puntata che andrà in onda questa sera, mercoledì 19 giugno. sarà ricca di ospiti e di novità. Tra gli argomenti trattati come poteva non esserci il cosiddetto “Pamela Prati Gate“? La padrona di casa cercherà di chiudere il cerchio circa uno dei casi di gossip e di cronaca più discussi nel nostro paese. L’atto finale del giallo Mark Caltagirone vedrà per la prima volta in studio insieme le ex agenti della prima donna del Bagaglino. Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo torneranno in studio dopo le rispettive confessioni e le accuse che si sono scambiate nelle scorse puntate. Ma non è finita qui, si farà luce sulla questione dell’ingente cifra di denaro richiesta dalla Prati al programma per l’ospitata della scorsa settimana.

Tutti gli altri ospiti dell’ultima puntata di Live

Ovviamente non si parlerà solo di Pamela Prati. Nonostante il caso più discusso dell’anno occuperà una grande fetta del programma, la d’Urso avrà anche altri ospiti. Ci saranno infatti anche Morgan e la sua ex compagna Jessica Mazzoli, ex concorrente del Gf 16 uscita dal reality a causa di un’appendicite. Il cantante mostrerà in studio le immagini dello sfratto. Presente anche la Mazzoli, ex compagna e mamma di sua figlia, che non vede da diversi anni. Infine, ci sarà anche Walter Nudo che affronterà le cinque temutissime sfere bianche. L’attore replicherà anche alle dichiarazioni di Lele Mora, che ha rivelato di aver pagato i call center per fargli vincere l’Isola dei Famosi.

Live chiude in anticipo: la decisione della d’Urso e le motivazioni

Live-Non è la d’Urso chiuderà in anticipo. Nonostante Mediaset e Pubblitalia abbiano chiesto alla padrona di casa di continuare per altre due puntate, la d’Urso ha deciso di dire di no ed andare in vacanza. “Loro hanno compreso“, ha spiegato poi Barbara, promettendo di tornare a settembre ancora più carica.