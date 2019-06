Barbara d’Urso: Live va in ferie prima, la conduttrice spiega i motivi

Barbara d’Urso: Live-Non è la d’Urso va in ferie prima. La conduttrice annuncia le sue vacanze

Tempo di vacanze per Barbara d’Urso. Questa stagione televisiva è stata per lei particolarmente fortunata. Sebbene le sue trasmissioni abbiano sempre ottenuto un grande successo, Pomeriggio 5, Domenica Live, Il Grande Fratello 16 ed infine il “neonato” format Live hanno portato all’azienda Mediaset altissimi punti di share. In particolare con il caso Pamela Prati, la mattatrice di Canale 5 ha incassato un successo fenomenale con il pubblico che attendeva solo il mercoledì sera per scoprire le ultime novità sulla showgirl del Bagaglino e delle sue ex agenti, Eliana Michellazzo e Pamela Perricciolo. Un successo che comunque Barbara ha sempre avuto nel corso degli anni, tanto che il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, in uno degli ultimi comunicati stampa (che anche noi di GossipeTv vi abbiamo riportato, ndr.) l’ha definita: “perfetta e poliedrica padrona di casa“.

Live-Non è la d’Urso va in vacanza prima: la d’Urso spiega i motivi sui social

Se solo qualche giorno fa si ipotizzava che Live-Non è la d’Urso potesse accompagnarci anche per tutto il mese di luglio, ora a frenare l’entusiasmo ci pensa la padrona di casa che, su Instagram, spiega che lo show finirà prima del previsto. Motivo? Le vacanze. “Come sapete l’azienda e Pubblitalia mi avevano chiesto di andare avanti per altre due puntate di #nonèladurso, fino al tre luglio“, dice Barbara, “Ma ho preferito dire di no e chiedere di farmi andare un po’ in vacanze per tornare carichissima ad inizio settembre. E loro hanno compreso“. Dunque Live finirà questa sera, come possiamo ipotizzare dall’hashtag #ultimapuntata usato dalla conduttrice non post Instagram che vi abbiamo aggiunto qui sotto.

Barbara d’Urso annunciava così le ferie rimandate: cosa diceva solo pochi giorni fa

Ora è la stessa Barbara d’Urso ad annunciare che presto andrà in vacanza, ma solo pochi giorni fa diceva questo: “Saremo ancora in onda. Mi dovrete sopportare ancora per un po’“, ha detto Barbara d’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 in onda giovedì 13 giugno. L’idea di Mediaset, infatti come spiegato dalla conduttrice, era quella di portare Live in onda fino al 3 luglio.