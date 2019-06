Live – Non è la d’Urso: ospiti Pamela Prati, Gennaro, Francesca (e l’ex)

Live – Non è la d’Urso: tutti gli ospiti di stasera mercoledì 12 giugno 2019

Stasera, mercoledì 12 giugno 219, andrà in onda un’altra puntata di Live – Non è la d’Urso. In prima serata, su Canale 5, Barbara d’Urso avrà la possibilità di intervistare di nuovo Pamela Prati. La showgirl, dopo l’intervento delle sue ex agenti in trasmissione (ovvero Eliana Michelazzo e Pamela Pericciolo), racconterà la sua verità su Mark Caltagirone e il matrimonio saltato. Questa non è la prima volta che la Prati fa la sua apparizione nello show di Barbara. Da quando ha negato l’esistenza del suo fidanzato, però, è la prima volta che si trova faccia a faccia con la d’Urso. L’appuntamento di oggi con Live, dunque, si prospetta essere ricco di sorprese e colpi di scena.

Live – Non è la d’Urso: in studio anche Gennaro e Francesca del Gf (a confronto con l’ex fidanzato di lei)

Uno dei momenti più attesi della puntata di stasera di Live – Non è la d’Urso è sicuramente quello quello relativo all’arrivo di Francesca De André e Gennaro Lillio in trasmissione. La coppia più chiacchierata del Grande Fratello 16, a pochi giorni dalla finale, avrà modo di confrontarsi con le cinque “agguerritissime” sfere. In una di queste postazioni, stando a quanto il comunicato stampa di Mediaset riportata, ci sarà anche l’ex fidanzato di Francesca De André, Giorgio. In studio si confronterà con l’ex gieffina e sul loro dibattito, come al solito, il pubblico potrà esprimere il proprio sentiment.

Gennaro Lillio innamorato di Francesca De André?

Francesca De André, al Grande Fratello, ha passato un periodo difficile (pieno di alti e bassi) quando ha saputo del tradimento del fidanzato Giorgio. Accanto a lei, però, c’è sempre stato Gennaro Lillio, pronto a consolarla e ad aprire il suo cuore quando c’è stato bisogno. Alcuni, proprio per questo motivo, lo hanno accusato di falsità. Secondo questi Gennaro non sarebbe veramente interessato a Francesca ma avrebbe fatto tutto questo per avere l’attenzione del pubblico.