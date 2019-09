Live-Non è la d’Urso, ospiti: Mickey Rourke, Michelazzo e Perricciolo. Per il caso Prati in arrivo testimonianze importanti e inedite

Tutto pronto per il ritorno di Live – Non è la d’Urso su Canale 5. Il fortunato talk ha traslocato dal mercoledì alla domenica sera. La prima puntata si preannuncia scoppiettante con un ricco parterre di ospiti. Ad annunciarli è stata la stessa padrona di casa del salotto, durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5. Il big di cui si è parlato nei giorni scorsi è Mickey Rourke, divo hollywoodiano bello (oggi un po’ meno a causa di ritocchi estetici al limite del surreale) e dannato. Spazio poi alla vicenda Mark Caltagirone. In studio ci saranno Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le due ex agenti di Pamela Prati.

Live – Non è la d’Urso: anticipazioni

Da quanto trapelato, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo non dovrebbero scontrarsi nello studio. Infatti la prima dovrebbe affrontare un’intervista più classica, mentre la seconda si sottoporrà alle 5 sfere. La d’Urso ha inoltre promesso documenti e testimonianze esclusive sul caso Mark Caltagirone, addirittura parlando di testimonianze provenienti dall’Argentina. La conduttrice ha inoltre anticipato che ci saranno rivelazioni scottanti su un altro caso che coinvolge Caniggia, ex calciatore professionista. A farle sarà la moglie. Dulcis in fundo, ecco la partenza della rubrica Dna.

Rubrica Dna e slittamento di Domenica Live

La nuova rubrica, come spiegato dalla d’Urso di recente, permetterà a chi vuole di sottoporsi al test del Dna per scoprire le proprie origini. L’idea è venuta dopo che lo scorso anno la trasmissione ha trattato largamente il caso di Paola Caruso che, grazie al programma, ha ritrovato la madre biologica Imma. Proprio quest’ultima e la figlia saranno ospiti fisse dello show e aiuteranno le persone ad affrontare il percorso non facile che loro stesse hanno già battuto. Tutto pronto dunque per Live – Non è la d’Urso. Il pubblico di Domenica Live, invece, dovrò attendere ancora una settimana a causa dello slittamento della trasmissione.