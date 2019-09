Domenica Live slitta: a Live-Non è la d’Urso arriva la rubrica DNA

Domenica Live non parte più domenica 15 settembre: confermato Live-Non è la d’Urso

Brutte notizie per i fan di Barbara d’Urso. Contrariamente a quanto stabilito da Mediaset nel palinsesto tv di settembre, Domenica Live non partirà più domenica 15 settembre. Per problemi legati al nuovo studio la prima puntata della trasmissione slitterà di una settimana: l’esordio della nuova stagione televisiva è dunque fissato al prossimo 22 settembre. Confermato il consueto orario: Domenica Live andrà in onda dalle 17.20 alle 18.45. Tra gli argomenti della prima puntata il battesimo di Michelino, il figlio che Paola Caruso ha avuto lo scorso marzo dall’ex compagno Francesco Caserta.

Live-Non è la d’Urso torna in tv domenica 15 settembre

Se l’organizzazione di Domenica Live ha subito qualche ritardo, diversa è la situazione di Live-Non è la d’Urso. Il programma serale di Barbarella partirà regolarmente domenica 15 settembre, alle 21.10 circa. A Pomeriggio 5 la conduttrice napoletana ha annunciato una delle novità dello show: la rubrica DNA. Nel corso delle nuove puntate saranno protagonisti i telespettatori che vorranno sottoporsi al test del dna per scoprire le vere origini. Come successo qualche mese fa a Paola Caruso che, attraverso Live-Non è la d’Urso, ha ritrovato la madre biologica Imma. Proprio quest’ultima e la figlia saranno ospiti fisse della trasmissione: aiuteranno le persone che scriveranno a Barbara ad affrontare meglio questo percorso così tortuoso e intenso.

Barbara d’Urso diventa Wonder Woman nel promo tv

Per promuovere la seconda edizione di Live-Non è la d’Urso, Barbara ha indossato il costume di Wonder Woman in uno spot originale e accattivante (video in basso) che sta già facendo il giro del web.