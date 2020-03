Niente raddoppio per Live-Non è la d’Urso: cosa va in onda su Canale 5 la sera di martedì 24 marzo 2020

Live-Non è la d’Urso non andrà in onda anche martedì 24 marzo 2020. Per il momento Barbara d’Urso non è riuscita ad accettare la richiesta di Mediaset. A causa del Coronavirus tanti dipendenti sono rimasti a casa e sono pochi coloro che ancora riescono ad essere presenti negli studi televisivi. “Non ce la facciamo”, ha ammesso chiaramente la conduttrice napoletana. Che è pronta alla sfida del raddoppio nelle prossime settimane ma non nell’immediato. “Vediamo come evolve la situazione”, ha precisato Barbarella che, da brava soldatessa, non si è mai sottratta alle domande del suo editore. Dunque all’ultimo la programmazione di Canale 5 è stata stravolta ma, contrariamente al passato, Live-Non è la d’Urso non sarà sostituito con un vecchio film ma con un altro programma di informazione.

Uno speciale del Tg5 al posto di Live-Non è la d’Urso con Barbara d’Urso

Domani, martedì 24 marzo 2020, in prima serata su Canale 5, andrà in onda Speciale Tg5 – È guerra totale, ma quando finirà?. Uno speciale ovviamente dedicato all’emergenza Coronavirus e condotto da Cesara Buonamici con Luciano Onder. Nel corso della serata si racconterà – con aggiornamenti in diretta – la lotta contro il Covid-19 in Italia e nel mondo. Collegamenti da diverse città italiane e dalle capitali delle altre nazioni colpite per ascoltare chi sta combattendo questa battaglia in prima linea. Aggiornamenti minuto per minuto, interviste a esponenti del mondo scientifico ed economico, la voce dei Governatori delle Regioni più colpite dal virus e l’opinione di esperti internazionali per avere un dettagliato punto di vista scientifico.

Le dichiarazioni di Barbara d’Urso sul raddoppio mancato

“Man mano che passano i giorni, qui al centro di produzione di Milano, diventa sempre più complicato. Siamo sempre di meno, dobbiamo rinunciare anche a delle telecamere, ai cameraman, ai tecnici. Siamo davvero in pochi. Siamo meno del 30 per cento rispetto al solito. Tutte le sere Mediaset garantisce una diretta su Rete4, quindi, le squadre ed i tecnici sono quelli. Sono pochi. Per cui non siamo in grado di essere dopodomani in onda. Lo saremo a breve. Man mano passano i giorni e qualcuno ritorna. Lo ripeto. Io sono a disposizione. Magari faremo il raddoppio, i tripli. Io sono qui e faccio quello che mi chiede l’azienda. Lo farò per voi, insieme a voi non questo martedì, probabilmente la settimana prossima. Vedremo”, ha detto Barbara d’Urso.