Live-Non è la d’Urso non andrà in onda martedì 24 marzo 2020: Barbara spiega cosa è successo

Niente raddoppio di Live-Non è la d’Urso per il momento. Nonostante Mediaset abbia annunciato una nuova puntata del programma per il prossimo martedì 24 marzo, la padrona di casa ha chiarito che così non sarà. Il motivo è presto detto: l’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo della televisione e dunque sono pochi i tecnici e collaboratori disponibili. Barbara d’Urso ha ammesso di aver accettato con molto orgoglio la richiesta del suo editore ma che tecnicamente questo non è possibile nell’immediato. Una doppia puntata settimanale ci sarà forse in futuro ma non tra due giorni.

La spiegazione di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

“Con molto orgoglio ho accettato questa richiesta dell’azienda. Ma qui, man mano che passano i giorni, diventa sempre più difficile andare avanti. Siamo davvero in pochi, in tutto il 30% dell’azienda. Non ci sono tutte le telecamere, non ci sono tutti i tecnici”, ha spiegato Barbara d’Urso nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda domenica 22 marzo. “Non siamo in grado, dal punto di vista produttivo e organizzativo, ad andare in onda anche questo martedì”, ha aggiunto.

Live-Non è la d’Urso, forse il raddoppio la settimana prossima

“Resto a disposizione, forse dalla settimana prossima. Dipende dalla situazione, da quante persone restano”, ha puntualizzato Carmelita che, nel corso degli anni, non si è mai sottratta alle richieste di Mediaset. Per ora, a causa del Covid-19, resta sospesa Domenica Live mentre Pomeriggio 5 continua ad andare regolarmente in onda ogni pomeriggio.