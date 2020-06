Live-Non è la d’Urso, dietro le quinte di fuoco tra Onestini e Lillio: insulti

Live-Non è la d’Urso, dietro le quinte di fuoco: Gianmarco Onestini e Gennaro Lillio, volano insulti nei corrodi di Mediaset. Il retroscena rovente

Continuano a essere molto tesi i rapporti tra Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini. I due giovani si sono conosciuti al Grande Fratello Nip targato Barbara d’Urso. Da qualche settimana si sono scontrati in modo molto netto. Prima punzecchiandosi sui social, poi avendo un confronto diretto a ‘Live’, su Canale 5. Ed ora, proprio a riguardo della trasmissione Mediaset e della loro ospitata, emergono dei retroscena di fuoco. A raccontarli è stato il bolognese, confidandosi a Novella 2000. Innanzitutto Onestini ha dichiarato che il napoletano è particolarmente invidioso della sua popolarità in terra iberica (Gianmarco ha fatto due reality in Spagna). Non solo: secondo lui Lillio prova una profonda rabbia nei suoi confronti. Nella lunga intervista al magazine ha inoltre narrato che dopo la puntata di ‘Live’ della scorsa settimana ha provato ad avere un chiarimento con Gennaro ma la situazione avrebbe preso una brutta piega.

La versione di Onestini sui dissapori con Gennaro Lillio

Onestini non ha dubbi. “Gennaro ha iniziato ad attaccarmi ripetutamente dopo la mia ascesa in Spagna”, ha detto a Novella 2000, aggiungendo che Lillio sarebbe parecchio invidioso di lui. E ancora: “Prova una rabbia nei miei confronti che supera ogni limite”. Secondo il bolognese ci sarebbe un ulteriore antefatto da tenere da conto, ossia la finale del Grande Fratello a cui hanno partecipato assieme: “Allo scontro diretto con me è stato eliminato e non l’ha mai digerito”. Gianmarco ha inoltre raccontato che Lillio continuerebbe a spulciare il suo profilo Instagram e pure quello delle sue Fan page, parlando di “ossessione, come se non avesse altro da fare”. Spazio quindi a ciò che è capitato a ‘Live – Non è la d’Urso’, nel dietro le quinte del programma, dove sembra che la tensione sia aumentata ancor più rispetto a ciò che si è visto in onda.

Gennaro e Onestini, scintille dopo Live – Non è la d’Urso

Alla fine della trasmissione, Onestini avrebbe visto Lillio nei corridoi Mediaset e si sarebbe avvicinato per avere un chiarimento. Ed è lì che sarebbero volate parole grosse, fuori controllo: “Lui di botto mi ha gridato contro: ‘Vaffa…’ Era fuori di sé…” Alla luce di tutto questo, Gianmarco ha escluso categoricamente che ci possa essere una pace o una tregua con il partenopeo in questo momento. Non resta che attendere la controreplica di quest’ultimo. Scommettiamo che le scintille non sono ancora finite.