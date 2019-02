Live – Non è la d’Urso, anticipazioni: svelata la data di inizio del nuovo programma di Barbara

Barbara d’Urso non stop. L’instancabile conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, come già annunciato da qualche settimana, sbarcherà su Canale 5 con una nuova trasmissione: Live – Non è la d’Urso. Si tratta di un talk serale dove Barbarella tornerà in prime time. Finora sono trapelate diverse indiscrezioni sulla trasmissione, ma non era ancora spuntata la data di inizio. Oggi, è finalmente giunta dopo che è stato svelato il palinsesto di marzo 2019 di Canale 5, rete ammiraglia Mediaset il cui direttore è Giancarlo Scheri. Il nuovo show di Carmelita partirà mercoledì 13 marzo, come riporta il sempre puntuale e informato DavideMaggio.it.

Barbara d’Urso pronta a una nuova sfida: intanto strizza l’occhio al web

Ai più attenti non sarà sfuggito che la data scelta per Live- Non è la d’Urso va a coincidere con la messa in onda de L’Isola dei Famosi che naturalmente, vista la concomitanza con la trasmissione di Barbarella, dovrebbe emigrare in un altro giorno. Dunque la conduttrice di Pomeriggio 5 è ormai pronta a tornare in prime time. Anzi, pare proprio che non stia nella pelle, almeno a giudicare dal brillante e simpatico video promo che ha pubblicato nei giorni scorsi circa la sua nuova avventura televisiva. Un filmato divertente, ironico e ricco di sorprese.

Live – non è la d’Urso: Barbara ‘trasformista’

Il conto alla rovescia verso il 13 marzo può dunque cominciare. Nel frattempo i numerosi fan social di Barbarella possono gustarsi lo spot tutto da ridere nel quale la loro beniamina veste i panni di alcune tra le più note figure della tv in un’inedita versione trasformista. Così eccola indossare i panni di una conduttrice del Tg5, poi quelli di una meteorologa del Tg4. E ancora quelli di inviata di Studio Aperto e quelli di giudice di Forum. Insomma, la presentatrice partenopea ci sa farà anche sui social oltre che a essere maestra del piccolo schermo. Chissà se anche con Live – non è la d’Urso riuscirà a tramutare il talk in oro. L’oro degli ascolti.