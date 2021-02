Live-Non è la d’Urso, chiusura: i retroscena, i dettagli e i motivi della scelta

Nelle scorse ore è circolata la notizia che Live – Non è la d’Urso, per gli ascolti non esaltanti di questa stagione (il talk va in onda la domenica in prima serata) non sarà rinnovato per la prossima stagione (la notizia non ha ancora trovato ufficialità, ma i ben informati assicurano che il programma verrà tagliato da Canale 5). Ora, il sito specializzato di retroscena televisivi Bubino Blog, aggiunge dei dettagli sul futuro della trasmissione.

Il portale rivela in esclusiva che Scherzi a Parte andrà in onda dallo studio di Live – Non è la d’Urso che “chiuderà così la stagione in anticipo rispetto alle previsioni”. D’altra parte, la ‘questione studio’ è stata anticipata di recente dalla stessa Barbara. In una intervista a La Stampa, la presentatrice ha spiegato che “dopo anni” in cui ha usato il “bellissimo studio di Live, dalla prossima domenica, per permettere alla azienda di risparmiare”, lo avrebbe ceduto a “un’altra trasmissione”. Quindi ha aggiunto che lei si sarebbe trasferita nello “studio di Mike Bongiorno”. Pare però che il trasferimento di Barbara non ci sarà, perché il suo talk dovrebbe essere chiuso prima.

Bubino Blog fornisce altri dettagli relativi all’operazione, raccontando che il ritorno di Scherzi a Parte coinciderà con un altro grande ritorno in casa Mediaset, quello del conduttore Enrico Papi. Quest’ultimo sarà alla guida dello storico programma. Inizialmente si era fatto il nome di Alessia Marcuzzi. Resta da capire se lo show sarà affidato solo a Papi oppure a lui in tandem con la conduttrice romana.

Da quanto trapelato le registrazioni di Scherzi a Parte avverranno in tarda primavera nello studio di Live. Per quel che invece riguarda la messa in onda si parla o di tarda primavera (praticamente quasi in concomitanza con le registrazioni) o di autunno 2021. Tornando a Live – Non è la d’Urso, come sopra accennato, non dovrebbe esserci alcun cambio di studio. Bubino Blog afferma che il talk chiuderà i battenti a fine marzo, a seguire le nuove registrazioni di Scherzi a Parte.

Barbara d’Urso e l’attacco durissimo dello Chef Natale Giunta (ex La Prova del Cuoco)

Nelle scorse ore Barbara d’Urso ha incassato le durissime critiche dello Chef Natale Giunta, l’ex volto de La Prova del Cuoco, che, con una serie di video divulgati su Instagram, ha accusato i programmi della conduttrice campana di bistrattare la Sicilia. Senza troppi giri di parole, Giunta, in merito agli show della d’Urso, ha parlato di ‘tv spazzatura’, imputandogli la tendenza a mostrare sempre la parte peggiore dell’isola, senza invece citare il suo patrimonio artistico, culturale e storico: