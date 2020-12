Live-Non è la d’Urso, blackout in diretta: cala il buio, la reazione di Barbara

A Live – Non è la d’Urso è calato il buio pesto per diversi minuti durante la diretta di domenica 6 dicembre 2020. L’inconveniente tecnico si è verificato per una manciata di minuti tra le 21,30 e le 21,40. Tutta colpa di un blackout improvviso che ha coinvolto Cologno Monzese e dintorni. Barbara d’Urso, ‘padrona di casa’ del talk del prime time della rete ammiraglia Mediaset, se l’è comunque cavata egregiamente nel momento di ‘nero’. D’altra parte la conduttrice campana è navigatissima in tema dirette del piccolo schermo e quindi riuscita comunque ad ovviare al problema senza farsi prendere dal panico.

E luce non fu! “Siamo in diretta e questo è anche il bello”, ha specificato Barbara che quando è avvenuto il blackout stava disquisendo con gli ospiti presenti nel programma, vale a dire i giornalisti Bruno Vespa e Mario Giordano. Anche il collegamento con il professor Massimo Galli ‘ha resistito’ al cortocircuito. La d’Urso ha avuto nervi saldi e da ‘vecchia lupa’ della tv ha colto l’eccezionalità del caso, invitando la regia a inquadrare più volte lo studio al buio. Insomma, anche questa è stata una notizia, seppur imprevista e Barbara ha subito capito su che tasto battere.

Fortunatamente il disguido si è risolto in pochi minuti e il programma ha quindi potuto riprendere in tranquillità, con il dibattito sul coronavirus.

Barbata d’Urso, a Domenica Live tiene banco il caso di Pietro Delle Piane

Solo poche ore prima Barbara si è presentata, come di consueto, al timone di Domenica Live dove è emerso un caso tanto curioso quanto delicato che ha coinvolto Pietro Delle Piane, ex compagno della soubrette torinese Antonella Elia. Nella fattispecie l’attore calabrese pare che nel giorno in cui ha rotto definitivamente con l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 sia stato raggiunto dalla polizia.

A quanto appreso, gli agenti sono intervenuti in seguito a una furente lite proprio tra la Elia e Pietro. Quest’ultimo non ha negato che siano intervenute le forze dell’ordine, ma ha minimizzato la questione dicendo che la polizia è giunta perché è scattato inavvertitamente un sos dal cellulare di Antonella. La d’Urso non è affatto sembrata convinta della versione di Delle Piane. Infatti lo ha incalzato a più riprese.