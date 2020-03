Live: Mediaset blocca ospiti (Favoloso, Clizia e altri). Parla Barbara d’Urso

Live – Non è la d’Urso: Mediaset ha bloccato le ospitate di Favoloso, Clizia Incorvaia e altri volti. Parla Barbara d’Urso

Live – Non è la d’Urso non si ferma, ma cambia pelle. Nella puntata andata in onda ieri 15 marzo, infatti, non si sono visti gli ospiti annunciati riguardanti la cronaca rosa del Bel Paese (tra quelli attesi, Luigi Mario Favoloso, Nina Moric e Clizia Incorvaia). Spazio solo all’informazione sul coronavirus che continua a imperversare e a tenere sulle spine l’Italia e il mondo. A spiegare il perché siano state annullate diverse ospitate è stata la stessa Barbara d’Urso, che, prima di dare a tutti i telespettatori la buonanotte all’1.12, ha reso noto che la decisione di tagliare le ospitate in programma è stata operata da Mediaset, con il suo pieno appoggio.

La conduttrice: “Io ho appoggiato immediatamente questa idea di Mediaset”

“Avete compreso che tutto quello che era stato annunciato, anche da me stessa a Pomeriggio 5, non lo abbiamo mandato in onda”, spiega Barbara d’Urso a fine puntata di ‘Live’, “Abbiamo fatto anticipazioni su Luigi Favoloso, Clizia Incorvaia, etc. Mediaset, giustamente, soprattutto la direzione generale dell’informazione Mediaset – e io ho appoggiato immediatamente questa idea – ha deciso di occuparsi solamente dell’informazione per quanto riguarda il coronavirus…”

Barbara d’Urso tira fino all’1.12 e promette che non mollerà

“Devo dire la verità – aggiunge Barbara d’Urso – i miei capi mi hanno detto: ‘Barbara fai quello che ti senti di fare. Puoi fare anche solo un paio d’ore, puoi chiudere alle 23.00, alle 22.30, alle 23.30. Quello che riesci a fare fare’. E io, ripeto, con queste pochissime persone, alle quali do veramente ancora un ringraziamento che stanno qua con le mascherine, siamo riusciti ad andare avanti fino all’1.12 perché mi ero comunque ripromessa di tenervi compagnia”. “Cosa che farò anche nei prossimi giorni finché resisterò. Ma io resisterò perché sono qua per voi”, ha concluso la conduttrice.