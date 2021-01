Live: Abraham vuota il sacco su Giulia Salemi, Luxuria smaschera Pretelli

A Live – Non è la d’Urso ha tenuto nuovamente banco la love story sbocciata al Grande Fratello Vip che vede protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Storia che continua a dividere il pubblico del reality: c’è chi crede che i due giovanotti provino sentimenti sinceri e chi è convinto che stiano assieme a favor di telecamere. Sulla questione ha detto la sua Vladimir Luxuria, intervenuta a Live nella puntata in onda domenica 31 gennaio.

Pretelli in più occasioni ha dichiarato che sarebbe pronto a lasciare spazio alla Salemi. Insomma, ha sostenuto che per amore si sacrificherebbe e sarebbe pronto pure a regalarle una eventuale vittoria del GF Vip. E proprio su tale punto Luxuria ha picchiato duro: “Lui conosce bene il regolamento e sa bene che è una cosa che non si può fare”. A questo punto l’opinionista ha lanciato un’idea; idea che dimostrerebbe senza se e senza ma la totale sincerità di Pierpaolo: “Se lui arrivasse in finale contro di lei, si potrebbe ritirare, così darebbe davvero la vittoria a lei”. Chissà se qualcuno riporterà il consiglio all’ex velino e chissà se in un simile scenario si sacrificherebbe realmente per la sua Giulia.

Live – Non è la d’Urso, sbarca in studio Abraham: “Ecco la mia storia con Giulia Salemi”

Nello studio orchestrato da Barbara d’Urso è poi sbarcato Abraham Garcia, modello e attore spagnolo 30enne che ha raccontato di aver avuto una intensa love story con Giulia Salemi e di essere ancora oggi innamorato di lei (a onor del vero la versione dell’iberico non ha convinto troppo; infatti ha provocato diverse risate in studio). Si è anche parlato di un suo flirt con Elettra Lamborghini. Con l’ereditiera, però, ha smentito di aver avuto una relazione. Dall’altro lato ha dichiarato di condividere con lei una forte amicizia.

“Elettra è una mia grande amica, abbiamo lavorato insieme. Siamo come cane e gatto. Tengo molto a lei”, ha esordito Abraham che è poi passato al capitolo Salemi: “Giulia è diversa, per me è speciale, è la donna che ho sempre in testa”.

Quindi c’è stata una storia d’amore? “Si, stavamo insieme. Sono felice ora che lei abbia una relazione. Però con Pierpaolo mi sembra che sia felice a tratti, a volte sì a volte no. Con me è stata sempre felice. Due anni fa siamo stati insieme molte settimane”. A questo punto è intervenuto Francesco Oppini, presente in studio in qualità di opinionista.

“Ma due anni fa Giulia non stava con un’altra persona?”, ha chiesto il figlio di Alba Parietti, riferendosi a Francesco Monte. Lo spagnolo si è ingarbugliato dando una versione non troppo chiara, non aiutato nemmeno dal fatto di non sapere l’italiano. Una cosa è certa: Garcia si è detto ancora innamoratissimo dell’italo-persiana. “Io al GF Vip per riconquistarla, Perché no?”, ha concluso il modello. Signorini?