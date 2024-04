Littizzetto sfanc*la Fazio: fuoriprogramma epico con Bolle (video)

Fuoriprogramma spassosissimo a Che Tempo Che Fa (Nove), nel corso della diretta di domenica 21 aprile. Intorno alle 22.15 si è materializzato nel talk Roberto Bolle che, dopo la classica discesa degli scalini, è stato accolto al centro dello studio dai ‘padroni di casa’ Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Tutto d’un tratto, preso da uno spunto di affetto nei confronti della comica torinese, l’ha presa tra le sue braccia. Lucianina, nel tentativo di divincolarsi, ha lanciato un urlo: “Ah, me l’ha spaccata di nuovo (la costola, ndr), sono sicura”. Bolle l’ha quindi messa a terra. “Dai, non faccio danni, non ti tocco più”, ha sussurrato il danzatore. Nel frattempo Fazio è stato colto da una risata irrefrenabile, che ha contagiato anche alcuni spettatori presenti studio.

“Lui (Bolle, ndr) sai cosa fa? Mi mette addirittura le dita dentro le costole, tra una e l’altra”, ha aggiunto la Littizzetto. Fazio ha continuato a ridere come se non ci fosse un domani. Lucianina, vedendolo, lo ha letteralmente sfanc*ulato: “Ma vaffanc*lo”. “Non a te (il vaffa, ndr), a lui, guarda come si diverte, come un pazzo”, ha chiosato la comica, giustificandosi con l’ospite. Il giornalista savonese, sempre senza riuscire a smettere di ridere, ha lanciato faticosamente la pubblicità.

Sono accadute troppe cose EPICHE in un momento solo 😂😂😂 #CTCF

Luciana Littizzetto e il precedente con Roberto Bolle: quella costola incrinata…

L’episodio esilarante è stato così spassoso per Fazio perché frutto di un precedente. Nel 2019 Bolle, sempre durante un’ospitata a Che Tempo Che Fa (al tempo la trasmissione era in onda sui canali Rai), volle sollevare la Littizzetto ma lei si rifiutò. Fu allora che raccontò di un curioso aneddoto relativo al danzatore: “Una volta Roberto mi ha sollevato e mi ha rotto una costola!”. Insomma, Lucianina, memore di quella vicenda, ogni volta che vede il ballerino, non vuole assolutamente farsi prendere in braccio per timore che possa capitare un altro imprevisto. Fazio lo sa bene ed è per questo che si è piegato in due dalle risate nel corso della puntata di CTCF del 21 aprile in cui è anche stato trattato in modo impeccabile lo scandalo che ha travolto la Rai nelle scorse ore.