Littizzetto, la storia assurda di cui è rimasta vittima la madre: video

Luciana Littizzetto, attraverso un post su Instagram, si è lamentata giustamente per il fatto che sua madre non possa usare l’ascensore nel palazzo in cui abita in quanto i lavori sul macchinario, iniziati a maggio, non sono ancora terminati. L’intervento della comica torinese, naturalmente, non è stato scritto solamente a favore dell’adorata mamma 91enne, bensì per sensibilizzare in generale sul tema relativo alle difficoltà evitabili che molte persone anziane si ritrovano a dover fronteggiare loro malgrado.

“Sostituzione ascensore. Inizio lavori: maggio. Quanti anziani, disabili, malati che devono fare le terapie, sono bloccati questa estate a 40 gradi in casa senza ascensore? Incredibile”. Così ‘Lucianina’ che ha aggiunto un’interessante riflessione: “Passeggiamo sulla luna, operiamo da remoto un laparoscopia, ci affidiamo all’intelligenza artificiale e poi ci mettiamo mesi e mesi a sostituire o aggiustare un ascensore?”.

La Littizzetto non è la sola a cercare di porre i riflettori sull’argomento. Già diversi comitati di chi dimora nelle case popolari e tante associazioni che si occupano di persone disabili si stanno facendo sentire, evidenziando disagi e situazioni negative scaturite dal malfunzionamento degli ascensori che obbligano per persone con problemi di deambulazione a rimanere chiuse in casa

La ‘spalla’ di Fabio ha spiegato che sua mamma, Antonietta Dezzutto, da circa cento giorni non può usare l’ascensore del condominio dove vive. Nel video-denuncia pubblicato su Instagram si vede l’anziana che ha difficoltà a salire le scale. A ogni rampa ha necessità di fermarsi per riposare, sedendosi su sostegni di fortuna, come ad esempio un portaombrelli, usato come sgabello di emergenza.

“L’ascensore non c’è da maggio – ha spiegato sempre la Littizzetto -. Al terzo piano, a 91 anni, come si fa? Si sta a casa della figlia. Se no, quando si vuole andare a casa, si fa una rampetta, ci si ferma, un’altra rampetta e ci si ferma. Ma quelli che non hanno questa possibilità come devono fare?”.

Luciana Littizzetto pronta per la nuova stagione tv, dove la vedremo

La comica si sta preparando alla nuova stagione tv che la vedrà protagonista su due reti, come lo scorso anno. La comica è stata confermata da Maria De Filippi, sua amica, nella giuria di Tu sì que vales. Con lei, oltre alla conduttrice pavese, ci saranno Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (le registrazioni del popolare talent show di Canale Cinque sono già iniziate). Dopodiché ‘Lucianina’ sarà ancora al fianco di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa che aprirà i battenti sul Nove a partire da ottobre.

La coppia Fazio-Littizzetto proverà a replicare i numeri monster della passata stagione. Nessuno si aspettava che CTCF avrebbe mantenuto tutto il pubblico che aveva in Rai. E invece lo ha conservato, senza incappare in alcun calo di share. Una sorta di vero e proprio miracolo televisivo.