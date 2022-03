Littizzetto, fuorionda: “Cosa ho detto al Papa. Fazio si è preso un colpo”

Sono tempi duri, dove anche far ridere è più difficile. Prima la pandemia ha messo in ginocchio il mondo, poi la guerra in Ucraina ha riportato il Vecchio Continente a scenari che si pensava che mai si sarebbero più potuti verificare. Addirittura Luciana Littizzetto è in difficoltà, perché fare della comicità sana e intelligente su certi temi è un’impresa non da poco, soprattutto se si ha a che fare in prima persona con gente che il conflitto lo sta vivendo da vicino. Intervistata dal magazine Oggi, la piemontese ha anche parlato di un curioso retroscena non ripreso dalle telecamere verificatosi durante l’ospitata di Papa Francesco a Che Tempo Che Fa.

Luciana Littizzetto e la difficoltà di far ridere ai tempi del Covid e della guerra in Ucraina

“Prima potevi scherzare su tutto. Io lo facevo: guerre, situazioni imbarazzanti… Ora che ho avuto a che fare con persone colpite da malattie, ho capito che ridere di alcuni argomenti è molto difficile”, ha spiegato al settimanale diretto da Carlo Verdelli. Come è noto ‘Lucianina’ è mamma affidataria di Jordan, 25 anni, Vanessa 27. Sono metà italiani e metà kosovari. Accoglierli in casa (li ha conosciuti circa 15 anni fa) è stata una grande gioia, ma anche un grande lavoro in quanto gli affidi sono sempre un “caos”, ogni storia fa a sé. “Anche le adozioni, ma l’affido è più complesso, può essere che la famiglia d’origine rimanga presente, ma anche i ragazzi che hanno passato tanto tempo in comunità sono tosti”, ha rimarcato la comica torinese.

Non tutti invece sanno che la Littizzetto ha anche una “quasi-figlia” bielorussa, Svetlana. “Le avevo detto di venire qui – ha raccontato -, prima dell’inferno. Vive a Minsk, ha 24 anni, insegna tedesco. Non vuole lasciare il lavoro. Era arrivata da piccola, con il progetto Chernobyl. Tornava ogni estate. Poi ha studiato là e, tra covid e guerra non la vedo da un po’. Ma lei e Vanessa berciano al telefonino per ore”. Luciana è preoccupata per lei, “perché i soldi non arrivano più e la situazione a Minsk è in divenire”.

La Littizzetto ha anche speso parole in generale sull’accoglienza, tema assai dibattuto a livello politico negli ultimi anni. Secondo l’attrice piemontese la ricetta giusta è quella di non chiudere le porte bensì di aprirle, “ma con criterio”.

Luciana Littizzetto: il rapporto con Fabio Fazio e l’ospitata di Papa Francesco a Che Tempo Che Fa

Nel corso della chiacchierata con il magazine Oggi, non poteva mancare una finestra sul sodalizio che da anni ha con Fabio Fazio. La coppia, a livello professionale, è collaudatissima. Chi comanda? Si mormora che sia lei. Tuttavia pare che non sia affatto così. “No io non comando, chi comanda è lui. Però nel mio spazio sono libera, Fabio non sa mai cosa dico”, ha sottolineato.

Dunque il curioso fuori onda relativo all’ospita del Pontefice Papa Francesco a Che Tempo Che Fa. ‘Lucianina’ ha voluto a tutti i costi scambiare due parole con il Santo Padre in privato, telefonicamente. “Ho implorato Fazio di farmelo salutare – ha raccontato -. Me l’ha passato a fine intervista”. E cosa gli ha detto? “Mi sono avvicinata e ho chiesto: ‘Papa Francesco senta, sono una comica, vado all’Inferno?’, ‘Meglio comica che tragica’. ‘Allora Papa la saluto, un bacio’. Fazio si è preso un colpo”.