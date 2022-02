C’è posta per te, c’è Alex Belli: Littizzetto lo stronca, ma Maria ha sbagliato

A C’è posta per te è sbarcata il tornado Luciana Littizzetto. Non appena ha messo piede in studio ha iniziato a ‘bombardare’ l’amica Maria De Filippi con una serie di battute tambureggianti, rivolgendosi a tratti alla conduttrice, a tratti al pubblico presente in studio: “Vi siete vaccinati? Tu Maria la terza già te la sei dimenticata. Sei in odore di quarta, verso la quinta. Sì, perché la baby birba ha compiuto 60 anni. Ma poi è sempre più fi..a. Volevo farti gli auguri con Fabio Fazio ma…”. Così ha esordito la comica, ricordando lo scherzo mancato a Che Tempo Che Fa. Poche settimane fa Luciana voleva chiamare in diretta la De Filippi. Peccato che non aveva il numero esatto di cellulare.

“Ma sei cre..ina tu, ti ho chiamata…”. “Ma hai sbagliato numero”, la risposta di Maria che ha scatenato ancor più torinese: “Lei è proprio scimunita nella testa, lei cambia cellulare ogni mese, manco Pablo Escobar”. Risate in studio. “Ora mi hanno dato il numero nuovo e l’ho segnato come min..hia”, ha proseguito con ironia la Littizzetto. La De Filippi ha poi detto che Luciana nemmeno si ricorda il suo di numero, innescando un’altra replica pepata. “Ma è sc..ma vero? Voi lo sapete il vostro numero?”, ha chiesto la comica al pubblico, che si è espresso all’unisono con un “sììì“.

A questo punto ‘Lucianina’ ha iniziato a fare dell’ironia sui postini del programma, sostenendo che facciano delle domande grottesche quando recapitano le buste. Si è poi scivolati sull’argomento intimità. “Anche il desiderio, non so come sei messa tu… tanto me lo taglierà questo pezzo, ma non fa niente… Fai ancora dei gran Maurizi Costanzi Show?”, ha chiesto la spalla di Fazio beccandosi della “sc..ma” da Maria. La comica non ha mollato la presa: “Ma, lui, nell’intimità, la cartellina (quella dei copioni tv e radio) la posa o no?”. “Tutti e due con la cartellina”, la risposta spassosa della conduttrice pavese che poi ha finalmente svelato il motivo del perché l’amica è stata invitata. Per incontrare Alex Belli e Francesca Cipriani con il suo futuro sposo Alessandro.

C’è posta per te, Luciana Littizzetto spernacchia Alex Belli

Non appena Luciana ha appreso la notizia degli ospiti, ha fatto finta di allontanarsi dallo studio, scatenando altre risate. Nel frattempo sul display è apparsa una foto ‘artistica’ di Belli e Delia Duran intenti a mangiare una mela. “Ma puoi mangiare la frutta così?”, la spernacchiata di Luciana. “Quello è il desiderio”, la replica di Maria. “Sono nel paradiso terrestre?”. “Lui ha un amore libero… e tante altre cose”, sempre la De Filippi. “E noi invece? Zero”, la chiosa della Littizzetto

Sono quindi giunti in studio la Cipriani assieme al compagno e Alex Belli. “Si è parlato tanto di te, questa persona vuole dei consigli su come tu fai a mantenere vivi i rapporti”, ha detto Maria all’attore, prima che venisse presentata la comica che non appena ha visto i tre ospiti ha fatto una faccia che è stata tutta un programma. “Io ti adoro”, ha esordito belli, venendo subito stroncato: “Ma tu adori tutte. Sei in prima serata, datti una calmata Alex…“. “Se metti dentro al GF un pazzo come me…”. “Metti dentro non lo userei”, altra staffilata di ‘Lucianina’. Sul display dello studio è stata mostrata una fotografia di Soleil e dell’ex volto di Cento Vetrine.

“Tipica amicizia alchemica, artistica”, ha commentato Belli. “Certo anche Maria fa così quando vede gli amici”, la battuta di Luciana. “Sempre, sempre!”, l’ironia della De Filippi. “Dopo questa intervista ho intenzione di farmi monaca”, ha concluso la Littizzetto. Risate e giù il sipario.

C’è posta per te, perché si poteva evitare l’ospitata di Alex Belli

Nonostante Luciana sia stata come al solito un terremoto di allegria, c’è da dire che questa volta la De Filippi ha toppato. C’è posta per te non ha assolutamente bisogno di fare ascolti, di ricorrere ad ospitate ‘controverse’ per alzare il proprio livello di share che è già mostruoso. Alla luce di ciò, forse (ma leviamo pure il forse), si poteva tranquillamente evitare un’ospitata come quella di Alex Belli. Sarebbe stato auspicabile riservare spazio a personaggi meno ambigui. C’è davvero bisogno di Alex Belli in tv? C’è davvero bisogno di continuare a dare visibilità a un teatrino ormai oltre il grottesco? No, non c’è ne è bisogno; è proprio vero che anche i migliori sbagliano, compresa Maria.