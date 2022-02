GF Vip: Katia lascia (spunta la prova), Barù e Davide fanno a pezzi Alex

Katia Ricciarelli sarà fuori dal Grande Fratello Vip quasi sicuramente prima che il gioco si concluda. A riprova di ciò, c’è una locandina di uno spettacolo lirico in cui è data tra le protagoniste. A scovarla sono stati alcuni utenti che hanno provveduto a rilanciare la notizia sui social dove in un amen è diventata virale. “Le pagine più belle. La Bohème”: questo il titolo che dovrebbe vedere impegnata la soprano il 12 e il 13 marzo 2022. Quindi prima della data finale del reality show di Canale Cinque che chiuderà i battenti il 14 marzo. Non è la prima volta che si parla di un addio anticipato al gioco dell’ex di Pippo Baudo: lei stessa ha alimentato tali voci di recente, quando ha dichiarato che avrebbe abbandonato dopo aver festeggiato nella Casa più spiata d’Italia il suo compleanno, che casca il 18 gennaio. La festa c’è stata, ma Katia non se ne è andata…

GF Vip: perché Katia Ricciarelli non arriverà in finale anche laddove decidesse di non abbandonare di sua spontanea volontà la Casa

Anche se Katia non dovese lasciare la Casa di sua spontanea volontà, è assai improbabile che arrivi in finale. Finora, stortura di questo GF Vip, ha goduto dell’immunità perenne, non essendo praticamente mai stata nominabile per le nomination utili all’eliminazione definitiva dal gioco. Quelle poche volte che però è finita al televoto, l’indice di gradimento del pubblico è stato durissimo nei suoi confronti. Tradotto, non appena andrà in nomination (e nella Casa non sono pochi coloro che le vogliono far fare i bagagli), ha altissime possibilità di essere messa fuori dai giochi. Signorini nella scorsa puntata ha spiegato che da ora non ci saranno più le immunità. Ed infatti adesso viene il bello.

Non è nemmeno detto che sia lei stessa a voler lasciare: in qualche occasione ha sussurrato di non sopportare l’idea di essere mandata a casa dal televoto laddove si dovesse scontrare con qualche giovincella del reality, ad esempio Lulù o Jessica Selassiè. Insomma, piuttosto che portare questa grave ‘onta’, ha dichiarato che sarebbe pronta ad autoeliminarsi. Olè!

GF Vip, Alex Belli torna in Casa: Davide, Soleil e Barù lo fanno a pezzi

Nel frattempo c’è grande attesa per il ritorno in Casa di Alex Belli. Gli amici di un tempo, però, potrebbero non dargli il benvenuto. Soleil e Davide Silvestri, commentando il rientro in gioco dell’attore, hanno menato fendenti affilati nei suoi confronti, come riportato da Isa e Chia.

“Guarda ho sempre difeso Alex, ma ultimamente sta giocando troppo. Quindi è anche per il modo banale e poco positivo che dico anche meno”. Così Soleil a cui ha fatto eco Davide, che si è dilungato molto di più

“Ad Alex direi: “Dimmi la verità. Se fosse stato Gianmaria, faccio un nome a caso, e fosse stato lui fuori e noi due dentro, che cosa avresti detto? Cosa avremmo fatto? Come avresti reagito a quella roba?” Tra l’altro io ancora non ci credo totalmente a Delia. Però da una parte la vedo veramente scioccata su certe cose. Quell’Alex che ho conosciuto all’inizio è una persona che mi diverte. Che vorrei ancora vedere. Quell’altro no e quindi penso che qua dentro ti stringo la mano e magari ti dico che non mi piaci, però bravo”.

Silvestri ha aggiunto: “Se dovessi pensare al fuori penso “una persona così potrebbe essere mio amico?” Valuto. Ad un certo punto ho sentito una negatività e un’oscurità tanto che volevo mandarvi a quel paese a tutti e due. Però mi sono detto di aspettare perché ci sono state anche cose belle tra noi. Vi ho difeso solo perché eravate due amici, altrimenti con me avevate già chiuso entrambi. Quella roba brutta non mi è passata, se ci ripenso sta qui. A me dà fastidio che ad un certo punto ho visto venir meno un’amicizia per uno show. Li c’è la delusione. Ti dico bravo, ma anche che una persona del genere non può essere mia amica fuori”.

Durante la chiacchierata è intervenuto anche Barù, sempre caustico nelle sue prese di posizione. E infatti, anche in questo frangente non ha mancato di essere mordace: “A volte Alex mi fa ridere. Ma nel male, non nel bene. Io le persone di questo genere non le conosco e non le frequento. Non voglio frequentare quel mondo né tantomeno gente che la pensa così. Guardate le sue cose, come si veste, lui è quella roba lì“.

Soleil ha tentato di rendere più dolce l’opinione su Belli: “Io Alex… per quello che l’ho conosciuto è talmente forte nei valori che non riesco a credere che si sia abbassato a voler fare un gioco del genere”. (P.S. Quali valori? Davvero Soleil non si è accorta del giochino? Ma non è lei stessa a fare parte del giochino? Pensa che tutti quelli che seguono il reality hanno l’anello al naso?).

“Non riesco a capire se sia quella persona – ha proseguito l’italo americana -. Avevamo discusso e se io avessi mandato il nostro rapporto a morire dal quel momento credo che tutto questo non sarebbe successo. Invece ho detto che stavo facendo quello per tutelare lui e il suo matrimonio, che se ci tiravamo indietro davo ragione a chi ci vedeva del marcio. Anche per il fatto che volevo essere me stessa e vivere tutto al di là del giudizio”.

E ancora: “Quindi ho pensato di continuare a tutelare, anche se lui ha ammesso che si era innamorato, io non lo avrei detto… poi ritrattava un po’ arrabbiandosi. Lui lanciava sassi, gli dicevo di evitare. Non aveva il coraggio e quindi ritirava la mano. Cioè, non ha creato un’altra storia, al massimo ha sbandato un po’ emotivamente. E noi non abbiamo creato il marito e l’amante”.

Davide ha però avuto da ridire: “I baci e tutta quella roba lì non era proprio… in una storia normale lo vedo molto pesante. Il primo che salti in braccio e baci ci sta, anche io l’ho fatto con Miriana. Quell’altro però… se avessi fatto una cosa del genere da attore Alessia non l’avrei più vista. Ho fatto l’attore e anche scene di amore, ma mai in questo modo. Non era un bacio cinematografico, quella è un’altra cosa”.