GF Vip: “Il curriculum di Soleil è falso, ha detto una grossa bugia”

By

Nuove accuse a Soleil Sorge, ancora rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip. Secondo Sarah Altobello, opinionista tv ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi nonché sosia di Melania Trump, l’influencer italo-americana avrebbe mentito a proposito del suo curriculum. Nei mesi scorsi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è presentata come un’attrice, con tanto di diploma alla Lee Strasberg, una delle scuole di recitazione più famose al mondo.

Ebbene, stando a quanto assicurato da Sarah Altobello, Soleil non avrebbe mai studiato in quella accademia. La verace pugliese lo ha raccontato al settimanale Di Più:

“Ho mandato una mail alla segretaria di quella scuola e ho anche fatto il nome di Soleil, riferendo che avrei voluto prendere parte ai suoi stessi corsi. Mi hanno detto che nessuna Soleil Sorge ha frequentato quella accademia. Le bugie hanno le gambe corte”

Sarah Altobello ha spiegato che all’Isola dei Famosi 2019 aveva stretto un bel rapporto con Soleil, che riteneva a tutti gli effetti un’amica. In Honduras, stando al racconto di Sarah, la Sorge avrebbe più volte menzionato i suoi studi di recitazione in America e la voglia di affermarsi come attrice.

Ma dopo alcune ricerche la Altobello ha scoperto solo un mare di bugie. Senza contare l’allontanamento da parte di Soleil dopo l’esperienza al reality show, all’epoca ancora condotto da Alessia Marcuzzi. Sarah ha rivelato:

“Soleil si è dimenticata di me, mi ha cancellato dalla sua vita senza un motivo. Senza un perché. Senza che ci fosse modo, da parte sua, di spiegarmi cosa l’abbia spinta a mettermi in disparte. Le volevo bene, perderla mi ha fatto soffrire”

Sarah Altobello ha poi lanciato una frecciatina a Soleil Sorge:

“Dato che tra le mura del Grande Fratello Vip hai detto un sacco di bugie non è forse il caso di smetterla e diventare grande?”

Come reagirà la gieffina a queste accuse? Risponderà a Sarah Altobello o preferirà ignorarla una volta terminata la sua avventura nel bunker di Cinecittà?

Le esperienze artistiche di Soleil Sorge

Padre italiano, madre americana, Soleil Sorge ha vissuto tra l’Abruzzo e Los Angeles. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo prima partecipando a Miss Italia e poi diventando conduttrice di Roma Tv. La grande popolarità è però arrivata nel 2017, quando è approdata a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. È stata scelta dall’ex tronista Luca Onestini ma la relazione non è mai decollata lontano dal piccolo schermo.

Successivamente Soleil Sorge è diventata un’influencer su Instagram, è apparsa diverse volte nel salotto di Barbara d’Urso e ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2019. Dopo Onestini ha amato per circa un anno Marco Cartasegna, altro ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, e Jeremias Rodriguez, fratello minore di Belen.