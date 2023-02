Luciana Littizzetto, amica di Maria De Filippi e più volte ospite nelle sue trasmissioni (ad esempio la si è vista di recente a C’è posta per te) ha parlato della morte di Maurizio Costanzo a La Bomba, il programma radiofonico da lei condotto con Vic su Radio Deejay. La comica torinese ha fornito una versione leggermente differente e piuttosto sorprendente degli ultimi giorni di vita del conduttore rispetto a tutti gli organi di stampa che hanno parlato di un decesso repentino e inaspettato (Costanzo era ricoverato alla clinica Paideia di Roma dove si era sottoposto a un piccolo intervento le cui complicazioni lo hanno portato rapidamente alla morte).

Il Corriere della Sera ed altre testate nazionali hanno riferito di una Maria De Filippi “scioccata” per la scomparsa del marito. Secondo la versione che va per la maggiore, la conduttrice pavese non si aspettava che il consorte spirasse nonostante il ricovero. La Littizzetto invece lascia intendere che forse l’amica aveva intuito qualcosa giorni prima della dipartita del giornalista. “L’ho vista provata quando sono andata a Roma la scorsa settimana. Era triste, magra, magra, un po’ lontana. Ho pensato che fosse stanca. Certo, sapevamo degli acciacchi di Costanzo…”, ha riferito la comica e spalle di Fabio Fazio.

Dunque pare che per ‘Lucianina’ Maria avesse ‘fiutato’ qualcosa. Quel che è certo è che il lutto l’ha provata profondamente . “Mi dispiace tantissimo per Maria De Filippi, credo che per lei sia come se le strappassero il cuore. La penso e mi viene da piangere, perché lui per lei era proprio un punto di riferimento”, ha spiegato, con palpabile commozione, la comica.

La Littizzetto si è inoltre detto “molto turbata” dalla morte del conduttore, affermando che Costanzo era una di quelle persone per cui “noi, bestie della tv, dobbiamo dire grazie perché sono passati tutti da lì, da quel palco lì. Ha saputo raccontare – e lo faceva ancora adesso – meglio di chiunque altro, i tempi, le mode”.

“Intercettava i sentimenti, il mood, era molto vicino alla gente ed è stato anche uno che prendeva posizione sempre che, nel nostro ambiente, non fanno in tanti. Ed ha anche rischiato la pelle”, ha concluso la comica, riferendosi all’attentato mafioso di cui fu vittima a Roma nel 1993. Si salvò per miracolo. Sull’auto c’era anche Maria De Filippi.

Sabrina Ferilli torna da Tokyo per omaggiare Maurizio Costanzo

Chi non si è ancora pronunciato pubblicamente e non ha ancora fatto visita alla camera ardente di Maurizio Costanzo è Sabrina Ferilli, amica stretta di Maria De Filippi (le due donne si frequentano anche al di fuori dell’ambiente televisivo). Una spiegazione, però, c’è: l’attrice romana, al momento della scomparsa del giornalista, si trovava dall’altra parte del mondo, a Tokyo, in Giappone. Nelle scorse ore ha preso un aereo per rientrare in Italia e con ogni probabilità presenzierà ai funerali del compianto conduttore.