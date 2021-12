Littizzetto e Fazio sbagliano il numero di Maria: gaffe, niente auguri (video)

Maria De Filippi, domenica 5 dicembre 2021, ha tagliato il traguardo dei 60 anni e la tv le ha reso omaggio. Tante le trasmissioni e molti i conduttori che le hanno dedicato calorosi auguri. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno avuto parole al miele per la moglie di Maurizio Costanzo a Verissimo. Anche la ‘concorrenza’ Rai ha celebrato la ‘Queen’ in forza alle reti del Biscione: Mara Venier le ha dedicato l’apertura di Domenica In, mentre a Che Tempo Che Fa Fabio Fazio e Luciana Littizzetto l’hanno persino chiamata in diretta. Peccato che non tutto sia filato liscio. Anzi, per la verità, nulla è andato come doveva, con tanto di risate in studio.

Nel talk domenicale di Rai Tre, ‘Lucianina’ aveva ideato uno sketch per l’amica Maria. Prima di tutto, però, avrebbe dovuto entrare in contatto con lei, cosa che non è avvenuta. Motivo? La comica credeva di avere il numero di telefono della De Filippi e quindi di poterla chiamare. Invece non è stato così, perché il contatto in suo possesso si è rivelato essere quello di un uomo.

Cellulare alla mano, la Littizzetto ha digitato il numero di ‘Queen Mary’, tenendo nel frattempo tra le mani un mazzo di rose bianche, che avrebbero dovuto entrare in una parodia relativa al bouquet regalato da Fabio Fazio a Lady Gaga (e poi finito, come è noto, ai fan della cantante). Ma le rose sono rimaste saldamente tra le mani di Luciana in quanto di Maria non c’è stata nemmeno l’ombra a Che Tempo Che Fa.

‘Drin drin drin’. Nessuna risposta per diversi secondi finché qualcuno ha agganciato la chiamata della Littizzetto: “Prono, Maria”. “No, non sono Maria, ha sbagliato numero”, la replica di un uomo dall’altra parte della ‘cornetta’. Luciana è rimasta di sasso. “Comunque il mio era giusto”, ha rivendicato. Quindi ha aggiunto, ormai beffata, che quello era uno dei tanti numeri che aveva in rubrica di Maria De Filippi, che a quanto pare cambia numero compulsivamente (la comica ne ha ben 4 salvati sul suo cellulare).

Niente ‘Queen Mary’ e bocca asciutta per ‘Lucianina’ che ha dovuto anche affrontare gli sbeffeggiamenti di Fabio Fazio.