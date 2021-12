Berlusconi a Verissimo sorprende: i retroscena privati su Maria De Filippi

Il numero uno di Mediaset da brividi per i 60 anni di Maria De Filippi: il video messaggio mandato in onda a Verissimo

Non è usuale, anzi è rarissimo vedere il numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, apparire in tv e rilasciare dichiarazioni sui conduttori sotto contratto con Cologno Monzese. L’imprenditore, però, in occasione del 60esimo compleanno di Maria De Filippi ha fatto un’eccezione e ha mandato un video messaggio a Verissimo (condotto dalla sua compagna Silvia Toffanin) che ha lasciato il segno. Pier Silvio ha riservato alla conduttrice pavese parole intense, svelando anche dei retroscena privati inediti relativi al loro rapporto. Non solo: Berlusconi ha assicurato che con la De Filippi c’è un futuro televisivo ancora tutto da scrivere. Altrimenti detto, la ‘Queen’ sarà protagonista anche negli anni a venire sulle reti del Biscione.

L’omaggio a Maria è stato fatto nel corso dell’apertura della puntata di Verissimo in onda domenica 5 dicembre. “Lei è una persona che stimo tanto e a cui voglio tantissimo bene. Auguri Maria”, ha esordito Silvia Toffanin nel lanciare una clip in cui è stato ripercorso il cammino professionale sfavillante della 60enne pavese. A seguire, ecco che è apparso Pier Silvio Berlusconi che ha avuto esternazioni di profonda stima e ammirazione per la moglie di Maurizio Costanzo.

“Cara Maria oggi per te è un giorno importante, raggiungi un traguardo bellissimo per la vita. Lo raggiungi con la soddisfazione di tanti successi che hai creato. Oggi è però un giorno importante per tutta Mediaset e la tv italiana. I tuoi successi contano non solo per quanto sono stati grandi ma per come li hai raggiunti. Hai inventato un nuovo modo di fare televisione, con quel tuo modo diretto e asciutto sei arrivata dritta al cuore degli italiani. Hai toccato direttamente il loro cuore. Grazie per il lavoro fatto per Mediaset e per il lavoro che farai con noi nei prossimi anni”.

Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi: “Abbiamo una sintonia speciale, ti voglio bene”

Pier Silvio è poi passato, in maniera piuttosto sorprendente, a parlare del legame privato che lo lega alla timoniera di C’è Posta per te, Amici, Uomini e Donne e Tu si que vales:

“Devo dirti che personalmente mi emoziona farti gli auguri. Io e te ci capiamo, abbiamo una sintonia emotiva speciale. Penso ai momenti dei lockdown dove sentendoci più volte per gestire le questioni di lavoro, ci siamo trovati a parlare delle nostre paure, dei nostri sentimenti. E più volte ci siamo detti chiamami a qualunque ora. Devo dire che il rapporto che c’è tra di noi, di stima e rispetto professionale, e di affetto e di fortissimo legame umano è qualcosa che tengo proprio nel mio cuore. Penso che tu sia una persona speciale, so che posso contare su di te e che tu puoi farlo sempre su di me. Ti voglio tanto bene. Buon compleanno

Concluso il video messaggio si è rientrati in studio con una Silvia Toffanin il leggero imbarazzo. “Bello“, ha commentato. Sono seguiti brevi attimi di silenzio e poi un caloroso “Viva Maria De Filippi”.

Maria De Filippi compie 60 anni, pioggia di auguri sui social

Sui social, fin dalla mattinata di domenica 5 dicembre, in tantissimi hanno fatto gli auguri alla Regina di Mediaset: sia i telespettatori sia i personaggi dello spettacolo. Rudy Zerbi, Filippo Bisciglia, Raffaella Mennoia, Alessandra Amoroso, Stefano Bettarini, Giulia Pauselli, Kledi Kadiu, Teresa Langella, Andreas Muller, Veronica Peparini e Ida Platano sono solo alcuni dei vip che hanno omaggiato la conduttrice pavese. Anche Mara Venier, in apertura di Domenica In, ha fatto dei sentiti auguri alla collega e amica.