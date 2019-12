La Littizzetto vola per strada: brutta caduta e Capodanno a letto

Brutto incidente per Luciana Littizzetto: fratture scomposte e Capodanno a casa

Fine d’anno movimentata per Luciana Littizzetto. La popolare conduttrice è caduta per strada e ha riportato fratture scomposte al polso e una gamba fasciata. Lucianina è immobilizzata a letto e passerà il Capodanno a casa. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente né il luogo dove sia avvenuto: non si sa se o a Torino, dove risiede l’attrice, oppure durante una vacanza in montagna. Lucianina stessa ha dato la notizia dell’incidente tramite il suo profilo instagram. Ha postato una foto ingessata e ha subito ricevuto la solidarietà di fan e colleghi. Il primo commento, neanche a dirlo, è arrivato dalla redazione di Che Tempo che Fa di cui la Littizzetto è ospite fissa. Come farà adesso che è bloccata a letto a sdraiarsi sulla famosa scrivania di Fabio Fazio?

Luciana Littizzetto è caduta: l’attrice posto la foto su instagram

Nella serata di sabato 28 dicembre 2019, Lucianina ha postato sul suo canale social la foto che la ritrae a letto e che le farà passare il Capodanno tra le mura di casa. Con l’ironia che la contraddistingue ha scherzato sulla situazione e ha fornito, tramite gli hastag, anche qualche dettaglio in più sulla caduta. Sembra che sia proprio volata per la strada. Insomma una fine dell’anno con i fiocchi per Lucianina! Anzi più che fiocchi, con i gessi!

Luciana Littizzetto e la sua presenza a Che Tempo che Fa

Luciana Littizzetto è da moltissimi anni presenza fissa e spalla di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, I suoi monologhi sono sempre molto divertenti e attuali. L’ultimo è stato un simpatico omaggio alla ‘rivale’ Barbara D’Urso che ha strappato un sorriso a tutti. Certo con questo brutto incidente è ancora da capire per quanto tempo la simpatica conduttrice dovrà rimanere ferma ai box. Speriamo il meno tempo possibile.