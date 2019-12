Che tempo che fa: il microfono fischia, si parla della d’Urso e salta la luce!

Che tempo che fa: ‘imprevisti’ durante il programma, il microfono fischia e le luci saltano!

Quello che è accaduto questa sera a Che tempo che fa rimarrà sicuramente nella storia del programma. Protagonista dei fatti è stata Luciana Littizzetto. Quando la comica ha fatto la sua entrata in studio è successo qualcosa di inaspettato, tant’è che Fabio Fazio ha dovuto mandare la pubblicità. Il microfono, infatti, si è messo a fischiare e il suono, fastidioso, non sembrava aver fine. A quel punto, il conduttore ha annunciato la reclame. Una volta tornati in studio Lucianina, scossa per quanto accaduto, ha ammesso che il rumore del microfono le aveva percosso le orecchie.

Luciana Littizzetto: “Sono rimasta sorda”, e Fazio risponde alle polemiche

“Non so che cosa sia successo prima”, ha spiegato Fabio Fazio al pubblico in studio e a casa. “Io sono totalmente sorda”, ha ammesso la Littizzetto ridendo: “Chiederò dei risarcimenti. E li chiederò a te che hai soldi”. A quel punto il presentatore ha colto l’occasione anche per rispondere a tutto il chiacchiericcio che, in questi giorni, si è creato intorno al suo salario: “Guarda che non devi credere a quello che scrivono i giornali, quello che guadagno non è quello che costa il programma. Quella è un’altra storia, domani la spieghiamo bene”, ha promesso.

A Che tempo che fa si parla di Barbara d’Urso e…saltano le luci!

Durante il suo spazio, poi, la Littizzetto ha ironizzato su Barbara d’Urso e sulle luci, abbastanza importanti, che vengono utilizzate durante le sue trasmissioni. “Barbara D’Urso, l’illuminatissima, non va in onda: appare”, ha scherzato Lucianina e ad un tratto, nello studio si sono spente tutte le luci. Buio totale! Fortunatamente, come potete vedere in foto, Fazio aveva una torcia con se. “Secondo me ci sabotano, non è possibile!”, ha sbottato la comica senza perdere la risata e prendendo in giro il presentatore. Insomma, è stata una serata davvero frizzante!