Litigata tra Belen e Cecilia Rodriguez, da che parte sta la madre

Sembra perdurare il gelo tra le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. Da Pasqua si rincorrono voci di una profonda crisi familiare. Le due donne, che sono sempre state unitissime e si sono sempre sempre date manforte reciprocamente su tutti i fronti, hanno trascorso le vacanze pasquali ognuna per conto suo. Da circa un mese pare che non si vedano e non si frequentino. Che cosa sia accaduto di preciso non si sa. Sono trapelate diverse indiscrezioni a cui entrambe hanno replicato con un silenzio tombale. E mamma Veronica Cozzani da che parte sta nella vicenda?

I ben informati sussurrano che la signora Rodriguez stia facendo di tutto affinché le due sorelle si riappacifichino. A riprova di ciò ci sono i gesti social di Veronica che continua quotidianamente a piazzare like e commenti zuccherosi sia ai post di Belen sia a quelli di Cecilia. Insomma, la madre pare non parteggiare né per l’una né per l’altra. Nutrirebbe solamente il desiderio che i suoi due frutti d’amore tornino uniti come un tempo. Il problema è che entrambe, almeno pubblicamente, sembra che non la smettano di ignorarsi.

Chi invece sembrerebbe essersi schierato è Edoardo Angelo Galvano, l’ingegnere che da qualche giorno è ricomparso dal nulla nella vita di Belen. Con la showgirl sudamericana ha avuto una liaison la scorsa estate. Poi di lui si erano perse completamente le tracce. Qualche giorno fa il colpo di scena: l’uomo è stato paparazzato di nuovo assieme alla conduttrice argentina. E non è finita qua perché il giornalista Gabriele Parpiglia ha notato che Angelo ha defolloowato tutta la famiglia Rodriguez ad eccezione naturalmente di Belen, con la quale pare esserci un ritorno di fiamma.

La situazione in casa Rodriguez non sarebbe affatto semplice. Cecilia, tra l’altro, è da quasi un mese che non appare più nemmeno assieme al marito Ignazio Moser. Si è rifugiata nel conforto della madre, di papà Gustavo e del fratello Jeremias. Colpisce soprattutto il fatto che, nonostante continuino a moltiplicarsi le voci relative a un legame incrinato con la sorella, non sia arrivata alcuna smentita.