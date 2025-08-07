Liti tra Helena Prestes e Javier Martinez, le rivelazioni sorprendenti dei loro staff

Helena Prestes e Javier Martinez sarebbero in crisi. A riferirlo è l’esperto di gossip Amedeo Venza che ha assicurato che l’indiscrezione è più che affidabile essendogli stata riportata da persone che fanno parte degli entourage dei due ex concorrenti del Grande Fratello. Venza, nelle scorse ore, aveva parlato di una clamorosa crisi, salvo poi fare in parte retromarcia in seconda battuta: ha sì confermato che la modella brasiliana e il pallavolista argentino stanno attraversando una fase non rosea, ma dall’altro lato ha spiegato che la situazione, al momento, non sarebbe del tutto compromessa.

L’esperto di gossip ha narrato che Helena e Javier non starebbero trovando la giusta ‘quadra’ nel definire il loro legame che sarebbe segnato da liti continue per futili motivi. Nonostante ciò, per ora, la relazione starebbe comunque andando avanti. I fan della coppia già sono in subbuglio e preoccupati (ci sarebbe anche altro a cui pensare e per cui preoccuparsi, ma tant’è).

Helena Prestes e Javier Martinez, le crisi dopo la conclusione del Grande Fratello

Non è la prima volta che i due finiscono al centro del gossip. Dopo aver concluso la loro esperienza al GF hanno deciso di frequentarsi lontani dalle telecamere. Poche settimane fa, però, il primo inghippo sentimentale, con l’ex fidanzato della modella che aveva raccontato di averla vista segretamente senza che Javier lo sapesse. La faccenda ha fatto parecchio rumore. Si sono così susseguite per giorni voci che volevano la brasiliana e l’argentino sul punto di lasciarsi. E invece non c’è stata alcuna rottura.

I due sono riusciti a superare la fase critica. Addirittura si era diffusa la voce che lei fosse incinta (lo spiffero si è poi rivelato non fondato). Ora sembra che il loro rapporto sia stato nuovamente minato e investito da una crisi di cuore. Tra l’altro, nelle scorse ore, è emersa un’altra indiscrezione curiosa sulla modella. Secondo alcuni presunti ben informati, Helena avrebbe ricevuto una proposta dal Grande Fratello spagnolo per replicare l’esperienza vissuta in Italia. Prestes, però, avrebbe rifiutato l’offerta. Motivo? Si sussurra che abbia detto no per non allontanarsi per lungo tempo da Javier. Chissà se davvero la faccenda è andata così. E chissà se la coppia durerà…