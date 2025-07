Helena Prestes “è incinta”, lo spoiler di Javier Martinez fa discutere

La voce è piuttosto clamorosa: Helena Prestes, compagna di Javier Martinez, potrebbe essere incinta. L’indiscrezione ha iniziato a circolare nelle scorse ore, dopo che il pallavolista argentino, durante una diretta sul suo canale privato a pagamento, ha baciato sul ventre la fidanzata chiedendole affettuosamente se dentro ci fosse “un orsetto o una cavallina”. La segnalazione della scena è stata fatta da una fan della coppia all’esperta di gossip Deianira Marzano che ha provveduto a rilanciare lo spiffero tra le sue storie Instagram. Un simile gesto, visto che pare che non sia stato fatto in modo scherzoso, può essere interpretato solamente in un modo. Vale a dire che si è spinti a credere che ci sia una dolce attesa in corso. C’è però da tenere conto che dal mondo dei ‘vippini’ c’è da aspettarsi di tutto.

Helena Prestes aspetta un figlio da Javier Martinez?

Deianira Marzano ha commentato l’accaduto, dicendo di pensare che la modella brasiliana sia davvero incinta. “Escludo che, con tante donne che non riescono ad avere figli, si possa scherzare su un argomento del genere”, la chiosa della gossippara.

Un ragionamento che non fa una piega. Nel frattempo, tra chi segue le vicende dei due ex protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, regna lo scetticismo. È infatti stato fatto notare che Javier ha fatto il gesto di baciare il ventre della compagna nel suo canale a pagamento, ipotizzando che la scena possa essere stata studiata a tavolino per tentare di far crescere gli abbonati al canale.

Come al solito, sarà il tempo a fornire tutte le risposte del caso. Anche perché se c’è una cosa che non può essere nascosta a lungo in questo mondo, quella è proprio una gravidanza. Non resta che attendere per scoprire se si è innanzi a un gesto confezionato solo per fare hype oppure se davvero c’è in volo una cicogna. Se si dovesse verificare il primo scenario, sarebbe tutto piuttosto triste.

Helena e Javier tornano quindi a essere chiacchierati dalla cronaca rosa dopo che nelle scorse settimane si sono diffuse voci relative a un loro allontanamento per via di presunti incontri di lei con il suo ex fidanzato. Unico consiglio spassionato alla coppia: attenzione a non giocare troppo con il fuoco del gossip, prima o poi ci si scotta.