Helena e Javier, caos in diretta social: c’entrano gli Zelena

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati due dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. I due hanno iniziato una frequentazione che sta continuando anche una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, tuttavia, fra loro c’è stata una discussione. Durante una diretta social iniziata dalla modella brasiliana, difatti, Martinez si è inserito scatenando l’ira della compagna. Tutto è iniziato a causa degli Zelena, ovvero i fan del programma che volevano Prestes insieme ad un’altra concorrente, Zeudi Di Palma.

Il Grande Fratello è ormai terminato da diversi mesi e la storia tra Helena Prestes e Javier Martinez sta continuando anche una volta fuori dalla casa del reality. Nonostante i due si mostrino parecchio uniti, c’è ancora però chi vorrebbe vedere la modella brasiliana accanto a Zeudi Di Palma, altra concorrente dell’ultima edizione del reality. Proprio questi ultimi hanno scatenato recentemente una reazione da parte di Martinez, il quale è intervenuto all’interno di una diretta social iniziata dalla compagna. Lo sportivo si è così tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Nello specifico Javier ha fatto irruzione nella diretta di Helena esordendo con testuali parole: “Io ora ho letto ‘Zelena vive’. Io non capisco perché ancora, perché le Zelena…”, manifestando così il suo fastidio per coloro che ancora sperano di vedere la modella insieme a Di Palma. Prestes ha cercato prontamente di zittirlo tappandogli la bocca, evidenziandogli come fosse nella sua diretta ed invitandolo a non criticare nessuno. Martinez ha tuttavia rincarato la dose, affermando di aver utilizzato uno skateboard che gli Zelena avevano regalato a Helena. A quel punto l’ex gieffina ha sottolineato di averlo usato anche lei e di non condividere il pensiero del ragazzo.

Javier ha successivamente lasciato la diretta salutando gli utenti ed affermando come per lui gli Zelena non avessero senso ed avrebbero dovuto smettere di esistere. Rimasta sola, Prestes ha cercato di mantenere la calma invitandosi a respirare. La diretta è poi continuata solo con la modella brasiliana. Chissà se la vicenda avrà un seguito e se ci sarà la reazione anche di Zeudi Di Palma, indirettamente coinvolta nell’accaduto.