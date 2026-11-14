Lite tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli al Gf Vip, l’opinionista svela cosa è accaduto dopo la puntata

Tensione al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. Nella puntata di venerdì 13 novembre in diretta su Canale 5, l’opinionista non ha fatto nulla per celare il proprio malumore. La conduttrice, fedele alla sua schiettezza, vedendola incupita, ha voluto sapere che cosa la turbasse. E Lucarelli, pure lei allergica ad atteggiamenti di facciata, senza troppo girarci attorno ha risposto di essere adirata. Il gelo è venuto a crearsi dopo che la padrona di casa ha accusato Lucarelli di difendere sempre i giovani. Da quel momento Selvaggia è rimasta in silenzio fino ai saluti finali, dove ha palesato il proprio disappunto. Terminata la puntata, attraverso una storia Instagram, ha spiegato dettagliatamente il motivo del suo risentimento.

Grande Fratello Vip: la discussione sul cibo e le scintille tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli

Nel corso della diretta si è parlato di una discussione che ha coinvolto diversi concorrenti nei giorni scorsi. Tutto è iniziato quando Megan Ria ha scongelato del pollo, non rendendosi conto che in frigo c’erano kg di carne di vitello scongelata giorni prima e quindi “da buttare”. Andreas Muller si è infuriato. La vicenda è stata dibattuta in prime time. Lucarelli si è schierata dalla parte di Megan: “Ma l’ha detto cento volte che ha sbagliato. L’hanno crocifissa per un errore, ma cosa doveva dire? Ha ripetuto un sacco di volte che ha sbagliato. Anche Roncaccia ha detto che Megan ha sbagliato. Posso dire una cosa? Se a vent’anni mi avessero dato la gestione di una cucina, io avrei fatto un disastro. Non mi sapevo fare nemmeno due uova alla loro età“.

Ed è a questo punto che è iniziata una discussione nella discussione con protagoniste la stessa Lucarelli e Blasi. “Però tu difendi troppo i giovani, ma proprio troppo. Solo e sempre i giovani. Loro possono fare qualsiasi cosa che per te va sempre bene”, ha attaccato la conduttrice. L’opinionista ha risposto per le rime: “Aspettate un attimo. Ma adesso ogni volta che parlerò si sottolineerà che sono di parte? Abbiate pazienza. Andreas ha fatto la paternale a Megan per giorni, sta dicendo ai ragazzi che sono degli inetti perché non sanno conservare la carne. L’abbiamo capito, ma hanno vent’anni e possono sbagliare“.

Blasi non ha mollato la presa e ha ribadito: “Però diciamolo che hanno sbagliato. Perché tu li difendi sempre, per te non sbagliano mai. Ti scagli contro Marina, Andreas, Guendalina, Alex e a loro mai nulla“. Lucarelli ha controreplicato: “Ma tu vuoi litigare con me? Non ho capito bene. Cesara difende sempre gli over, il pubblico sta votando in massa per gli over, ci sono tre finaliste che sono degli over. Vogliamo spendere due parole per i giovani? Oppure facciamo che tutto lo studio è dalla parte degli over? Poi per me non è un partito preso“.

Dopo questo scambio di opinioni, Lucarelli si è eclissata fino ai saluti finali. Blasi, essendosi ovviamente accorta del fatto, le ha domandato se fosse arrabbiata, ricevendo un secco: “Sì, abbastanza“. Sipario!

ilary saluta selvaggia che è arrabbiata https://t.co/vFSHbWLRLu — gfvip out of context (@oocGFVIP) November 14, 2026

Il post di Selvaggia Lucarelli al termine della puntata

Dopo la conclusione della diretta su Canale 5, Lucarelli ha commentato lo scontro attraverso una storia Instagram, fornendo qualche dettaglio in più su quel che è avvenuto in studio: “Non è successo niente di che. Come spesso capita per esigenze di scaletta ho fatto pochissimi interventi e l’ultimo molto tardi. Dopo forse un’ora e mezza di silenzio (non è una polemica, sto ricostruendo la serata). Quando ho preso la parola mi è stato detto che sono troppo di parte (che faccio cazziatoni a Marina, Andreas, Alex), che qualsiasi cosa facciano i giovani a me sta bene ecc…”.

“Non ho capito bene perché non dovrei prendere le parti di qualcuno se sono lì per esprimere opinioni personali – ha aggiunto la giornalista – Oltretutto il mio essere di parte in questa edizione è al massimo semplicemente difendere chi è più svantaggiato come tifo, popolarità e strumenti individuali. Non ne traggo alcun vantaggio. La scorsa puntata era successa più o meno la stessa cosa”.

“Quindi mi sono stranita, senza tanti giri di parole, ma la conduttrice fa quel che le pare. E porta il programma dove vuole, ci mancherebbe altro. Non sono volati in aria sgabelli né ci sono stati litigi né siamo qui a rimuginarci oltre il necessario. Almeno credo. Detto ciò, siamo soldati umili servitori di questa grande azienda che è il Gf e il Gf è il programma del buon umoreeeee“, ha concluso Lucarelli.

Dunque pare proprio che Selvaggia non stesse fingendo un’arrabbiatura. Se la sarebbe davvero presa. Il suo commento post puntata non è stato però incendiario. Tra l’altro con Ilary Blasi, oltre a un rapporto professionale, ne condivide uno di amicizia e stima. C’è però da scommettere che una quisquilia come quella di ieri sera non minerà in alcun modo il legame tra le due donne.