Com’è davvero Ilary Blasi fuori dalla tv, le rivelazioni di Selvaggia Lucarelli con menzione al codice genetico

Selvaggia Lucarelli in vena di confidenze. La scrittrice e opinionista del Grande Fratello Vip, nelle scorse ore, ha aperto il box delle domande su Instagram, rispondendo a svariati quesiti posti dai suoi follower. Particolarmente curioso quello riguardante l’atteggiamento di Ilary Blasi quando è lontana dalla tv. Nella fattispecie, un utente ha chiesto se la moglie di Bastian Muller sia davvero alla mano come quando è davanti alle telecamere. Lucarelli, che con Ilary condivide non solo un rapporto professionale ma anche un’amicizia, ha confermato che la 45enne romana è realmente una persona che, per dirla in gergo, non se la tira minimamente.

Selvaggia Lucarelli parla di Ilary Blasi: “Nessun sintomo di divismo”

“Nessun sintomo di divismo, è simpatica e inspiegabilmente alla mano. Io, se avessi il suo codice genetico, non saluterei manco i parenti”. Così Lucarelli al follower che le ha chiesto se Blasi, in privato, sia frizzante e spontanea come la si vede sul piccolo schermo. La conferma di Selvaggia non è stata affatto scontata se si considera che la tv è un ambiente che pullula di personaggi che si trasformano quando si spegne la lucina rossa. Non sono pochi coloro che in video sono affabili e cordiali, ma che a telecamere spente diventano ‘Mr Hyde‘.

Lucarelli sulla data di inizio dell’Isola dei Famosi: “A breve saprete”

La scorsa estate sono state effettuate nelle Filippine le riprese della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Mediaset ha deciso di affidare la conduzione a Selvaggia Lucarelli. Il format è stato rivoluzionato: niente più diretta e niente più salotto in prime time. Il prodotto sarà definito in post produzione, come avviene ad esempio per Temptation Island. Il punto è che al momento non si sa quando saranno trasmesse le puntate del reality dei naufraghi. I vertici del Biscione non hanno ancora detto alcunché. Ma tra poco dovrebbero essere diffuse informazioni, come specificato da Lucarelli a chi le ha domandato quando il programma vedrà la luce. “Abbiate fede, è talmente bella che non si è ancora trovata una data all’altezza. Ma a breve saprete”, ha riferito la giornalista.

Lucarelli scettica su Marina La Rosa

Selvaggia ha anche risposto a chi ha notato che tra lei e Marina La Rosa, che è attualmente una concorrente del Grande Fratello Vip, non scorre buon sangue. In particolare la giornalista ha evidenziato di non conoscere personalmente la psicologa, aggiungendo che non le piace il personaggio del Grande Fratello, vero o costruito che sia. Ha poi reso noto un curioso retroscena: “Mi diverte il fatto che quando viene in studio saluti Cesara Buonamici e non me. Temo si prenda troppo sul serio”.