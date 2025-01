Lite figlia Senese-Borrelli, arrivano scuse: James cita Pino Daniele

Ieri sera, in seguito alla trasmissione del documentario “Nero A Metà” dedicato a Pino Daniele in un cinema napoletano, si è verificata una lite tra la figlia del musicista James Senese ed il deputato Francesco Emilio Borrelli. A causare il diverbio è stato un parcheggio sulle strisce pedonali da parte della donna, la quale si è giustificata dichiarandosi la figlia di Senese. Proprio quest’ultimo ha cercato di fare da paciere, rivolgendo successivamente le sue scuse al politico con un videomessaggio pubblicato su Fanpage. L’artista, nel filmato, ha spiegato come in quel momento fosse particolarmente provato per la visione del documentario dedicato a Pino. Scopriamo meglio che cosa ha detto di preciso.

Ieri sera è stato trasmesso “Nero A Metà”, il documentario di Marco Spagnoli e Stefano Senardi dedicato alla memoria del cantante partenopeo Pino Daniele. Tra i presenti all’evento c’era anche la figlia del musicista James Senese. Quest’ultima ha avuto un diverbio all’esterno del cinema con il deputato Francesco Emilio Borrelli. A scatenare la discussione tra loro è stata l’auto lasciata sulle strisce pedonali che bloccava il passaggio. Alle proteste del politico, la donna ha risposto qualificandosi come “la figlia di James Senese” giustificando così la propria azione e portando Borrelli a rispondere con “E quindi?”. Quando i toni fra i due si sono alzati, James ha cercato di fare da paciere, prendendo le difese di sua figlia. I video dell’accaduto hanno fatto il giro del web.

Le scuse di James Senese a Borrelli

Oggi pomeriggio Fanpage ha pubblicato un video di scuse da parte di James Senese per quanto accaduto rivolto al deputato. Nello specifico il musicista ha affermato come il comportamento di sua figlia non fosse giustificabile in alcun modo. Ha aggiunto che la visione del documentario dedicato a Pino Daniele lo aveva particolarmente provato. Infine ha voluto porre le sue più sentite scuse a Francesco Emilio Borrelli, sia a nome proprio che a nome di sua figlia, sottolineando come quando si sbaglia si debba sempre chiedere scusa.

Di seguito le sue parole precise rivolte al deputato Borrelli: