L’ispettore Coliandro: anticipazioni e cast della nuova stagione

L’ispettore Coliandro 7: quando andrà in onda e numero di puntate

Da questa sera torna su Rai Due il singolare ispettore pasticcione nato dalla penna di Carlo Lucarelli. La fortunata serie televisiva, giunta alla settima stagione e che ha come protagonista assoluto Giampaolo Morelli, andrà in onda a partire da mercoledì 14 novembre in prima serata. Nel cast ritroveremo praticamente tutti i protagonisti delle altre stagioni, da Veronica Logan a Benedetta Cimatti. L’ispettore Coliandro ci terrà compagnia per quattro puntate, quattro nuovi episodi ambientati nell’ormai nota questura di Bologna. Anche in questa settima stagione Coliandro si ritroverà in mezzo a situazioni che in un modo o nell’altro riguardano il caso su cui si sta indagando. Le donne saranno sempre al centro della sua vita, nel bene e nel male.

L’ispettore Coliandro 7: le novità e le new entry

Non solo nuovi casi per i protagonisti della questura bolognese, ma anche situazioni al limite del surreale. Gli autori, infatti, hanno deciso di inserire delle guest star per le quattro nuove puntate de L’ispettore Coliandro. Come ha anticipato il protagonista in un’intervista, ad esempio, nella terza puntata vedremo la cantante Iva Zanicchi, che avrà un diverbio con l’ispettore (Giampaolo Morelli). Quest’anno ad arricchire le vicende ci saranno dei personaggi noti al grande pubblico. Oltre alla Zanicchi, vedremo Francesco Pannofino, Serena Rossi, Claudia Gerini, Paolo Calabresi e Gianmarco Tognazzi. Anche questa volta i temi affrontati saranno legati alla quotidianità, dalla mafia alla corruzione, fino ai problemi sociali.

L’ispettore Coliandro 7: parlano i registi

“Siamo alla settima serie. Dovremmo esserci stancati di raccontare sempre lo stesso personaggio. Ma Coliandro ha qualcosa di magico. Siamo felicissimi di come è venuta questa nuova settima serie: ci saranno grandi storie e grandi attori” hanno dichiarato i fratelli Manetti, registi de L’ispettore Coliandro. Per sapere cosa succederà nelle nuove quattro puntate de L’ispettore Coliandro non dovremo aspettare molto. Da questa sera, mercoledì 14 novembre, vedremo la serie ogni mercoledì sera in prima serata su Rai Due.