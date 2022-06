Edoardo Tavassi, a cui per uno scherzo del destino è sfuggita la finale de L’Isola dei Famosi 2022 (era dato tra i favoriti per la vittoria finale ma un infortunio al ginocchio lo ha messo ko), è stato protagonista di una lunga diretta social in cui ha svelato diversi curiosi aneddoti su ciò che è accaduto in Honduras e che non si è visto in tv. Per prima cosa ha risposto a chi ha insinuato che nel reality tutto è programmato e scritto a tavolino, spiegando che in realtà le cose funzionano in maniera ben diversa.

“Se è tutto programmato a L’Isola? No, è tutto vero, tutto ciò che avete visto è reale”, ha sottolineato il fratello di Guendalina. Per corroborare l’affermazione ha menzionato il gioco in cui i concorrenti si sono ritrovati legati con un loro compagno di viaggio. Lui ha vissuto a stretto contatto con il figlio di Carmen Di Pietro: “Ad esempio quando eravamo legati stavamo davvero uniti da quell’elastico, ve lo assicuro. Io ho chiamato Alessandro ‘il compagno di pipì’. Lui la fa ogni ora è assurdo”.

Anche la fame è reale. D’altra parte basta vedere quanto i naufraghi dimagriscono. “Non si magna nulla – ha ribadito Edoardo -, tutto quello che devi fare è cercare di procacciarti del cibo. Nicolas ad esempio prendeva pesci piccoli e li doveva dividere con 10 persone. Ci mangi una puntina appena. Calcolate che io ho perso 23 kg”.

E le sigarette? Un vizio non semplice a cui rinunciare. Tavassi è una persona che quel vizio ce l’ha. Davvero è bandito il tabacco all’Isola oppure, a telecamere spente, c’è la possibilità di fumare? “Ma magari, al massimo un pezzo de legno, io stavo sbroccando. Non ci stanno i tabacchi, credetemi“. Capitolo depilazione: in questo caso non si è proprio allo stato brado e alle donne vengono garantite delle lamette per radersi. “Come facevano le ragazze con i peli? Ci stavano delle lamette per quello”, ha spiegato.

Tre mesi dispersi nell’oceano, le telecamere puntate addosso, la fame e altre privazioni tra cui le ‘necessità’ di letto non godibili. A proposito del desiderio, Tavassi, come già spiegato da altri naufraghi del passato, ha raccontato che in una simile situazione tutto, là sotto, tace: “Un’altra cosa strana è che sull’Isola non c’hai il desiderio. Non pensi proprio a quello, ma zero, ve lo assicuro. Vedi una bella ragazza e pensi? C’andrei? E ti dici ‘no, non ci andrei, non mi frega una mazza’. Pensi anche che non funzioni più nulla, perché è tutto sopito”.

Il romano ha poi narrato di aver avuto degli attacchi di ansia lungo il suo percorso in Honduras. Delle situazioni che lo hanno fatto vacillare non poco. “Voi – ha raccontato – non l’avete visto, ma io ho avuto due grossi attacchi d’ansia sull’Isola. Una volta mi ha aiutato Mercedesz, l’altra Nicolas. Io a lui devo tanto, mi è stato vicino e mi ha aiutato. Io volevo mollare e lui con il suo modo zen da saggio mi faceva tornare tranquillo. Mi ha dato la forza di andare avanti”.

Tavassi ha quindi disquisito di alcuni sua ex compagni di viaggio. Parole al miele per Alessandro Iannoni, definito una “delle persone più buone e brave che io abbia mai conosciuto. Fidatevi che è davvero un puro, è carino e vorrei un figlio così. Laura mi stava simpatica, soprattutto dopo che ha ammesso che aveva finto la cotta per Alessandro“.

Nel corso del programma sembra che ci sia stato un abboccamento tra Luca Daffrè e Marialaura De Vitis. Potrebbe esserci uno sviluppo tra i due al di fuori del contesto televisivo? Secondo Edoardo assolutamente no. “Non ci sarà mai nulla – ha chiosato -. Dopo L’Isola non so nemmeno se si rivedranno. No, non si metteranno insieme, ma più per volere di lui. Spazio infine a una battuta: “Ragazzi lui è un bono, ha messo in dubbio il mio essere etero. Ci sarei andato anche io con lui. A parte il cervo che je voi dire a uno come lui? Poi non è stratega come dite è un buono”.