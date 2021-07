L’isola di Pietro 4 si farà? Morandi rompe il silenzio sulla fiction e Sanremo

L’isola di Pietro è stata un grande successo per Canale 5. Tre le stagioni che hanno visto come protagonista Gianni Morandi. Per l’estate 2021 Mediaset ha deciso di mandare in onda le repliche della fiction, che è entrata nel cuore di molti italiani. Ci sarà mai la quarta stagione come auspicato da tanti fan? Dopo mesi di silenzio finalmente ci ha pensato Morandi a fare chiarezza sulla situazione…

Al settimanale Nuovo Gianno Morandi ha parlato del futuro de L’isola di Pietro:

“Quarta stagione? Si era cominciato a parlare a gennaio dell’anno scorso. Poi il Covid ha cambiato tutto. Penso che sia un’esperienza finita. A Carloforte – di cui sono cittadino onorario – andrò in vacanza”

Gianni Morandi ha inoltre annunciato che pure il Festival di Sanremo è ormai archiviato. Nelle ultime settimane si era parlato di un ritorno del cantante sul palco dell’Ariston dopo i dubbi di Amadeus. L’eterno ragazzo ha condotto due edizioni della kermesse musicale: nel 2011 e nel 2012. “Sanremo è un capitolo chiuso”, ha precisato Morandi.

Dopo l’incidente domestico che ha cambiato la sua vita Gianni Morandi sogna ora qualcosa di diverso, magari recitare in una commedia a teatro come attore di prosa. Al 76enne piacerebbe inoltre collaborare di nuovo con Jovanotti dopo il recente feautiring: L’allegria.

Una canzone-ripartenza per Gianni Morandi dopo le settimane trascorse in ospedale, dopo che si è ustionato bruciando alcune sterpaglie. In questo periodo il cantante, conduttore e attore è alle prese con una lunga riabilitazione.

L’incidente di Gianni Morandi

Gianni Morandi si è salvato per miracolo, aggrappandosi ai rovi ardenti mentre la moglie ha prontamente chiamato i soccorsi. Morandi è stato ricoverato per un lungo periodo e ora sta affrontando un intenso percorso di riabilitazione.

Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi ha ammesso che non si sa ancora quando il marito potrà considerarsi guarito a tutti gli effetti. Di sicuro il diretto interessato si sta impegnando molto e non ha nessuna intenzione di mollare.

La storia d’amore tra Gianni Morandi e Anna

Gianni Morandi e Anna Dan si sono sposati in gran segreto nel 2004. Il matrimonio è arrivato tanti anni dopo il primo incontro per una questione burocratica: l’artista ha dovuto attendere il divorzio dalla prima moglie, l’annunciatrice televisiva e attrice Laura Efrikian. Da quest’ultima, Morandi ha avuto due figli: Marianna (ex compagna di Biagio Antonacci) e Marco.