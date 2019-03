L’isola di Pietro 3 Alessandro non ci sarà, la Baschetti: “Dolore e rabbia”

L’isola di Pietro 3, Alessandro non ci sarà: l’annuncio di Michele Rosiello

Alessandro non ci sarà ne L’isola di Pietro 3, a rivelarlo è l’attore Michele Rosiello. L’interpreta ha da qualche ora condiviso una foto che lo ritrae con Alma Noce e Chiara Baschetti, rispettivamente nei ruoli di Caterina ed Elena. Una dura e triste notizia da apprendere per i fan della fiction con Gianni Morandi. La terza stagione ci sarà, ma vedrà la grande assenza di Alessandro. Sono tanti coloro che hanno commentato negativamente questa uscita di scena. Molti dei telespettatori hanno anche anticipato che non seguiranno questa nuova stagione senza Alessandro. Proprio l’attore Rosiello ha scelto di rendere nota la sua uscita di scena. “Ciao Alessandro, ci siamo divertiti tanto, abbiamo riso, abbiamo pianto, purtroppo è arrivato il momento di salutarci”, ha scritto l’attore su Instagram. In questo modo ha annunciato ai fan la triste notizia. Ha fatto poi un enorme in bocca a lupo a tutti i suoi colleghi per questa nuova stagione e ha ringraziato, non solo tutta la squadra, ma anche il pubblico.

L’isola di Pietro 3, Michele Rosiello saluta Alessandro Ferres: l’attrice Chiara Baschetti delusa

“Purtroppo sono scelte narrative indipendenti da noi attori”, ha spiegato l’attore. Anche Michele, per comprendere bene cosa accadrà, dovrà attendere la prossima stagione. Non sappiamo, dunque, come Alessandro Ferres uscirà di scena. L’attore ha scelto anche di scrivere un messaggio che avrebbe voluto scrivere il suo personaggio: “Mi mancheranno le prediche di Pietro, i litigi con Elena, il windsurf con Cate, gli sfottò con Diego e soprattutto i caffè con Pinna! Un grande abbraccio, il Commissario Ferras”. Un triste saluto per i fan, ma anche per la collega Chiara Baschetti, che l’ha affiancato in questa esperienza. “Dolore e rabbia, mi limito a questo. Non sarà la stessa cosa senza di te. Ti voglio bene collega, compagno, complice!!” L’attrice ha affermato che insieme hanno lottato, ma sono anche cresciuti.

Chiara Baschetti triste per l’uscita di scena di Michele Rosiello ne L’isola di Pietro

Chiara si è mostrata particolarmente provata per questa notizia, tanto che ha subito commentato sotto il post condiviso da Rosiello. Un annuncio inaspettato per i fan, che non vedevano l’ora di sapere cosa sarebbe accaduto tra Elena e Alessandro. “Mi mancherai Miche’, mi mancherai davvero tanto”, ha concluso Chiara.