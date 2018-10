L’Isola di Pietro 2, quando inizia e prime anticipazioni sulla serie TV

La data di inizio dell’Isola di Pietro 2 e le prime anticipazioni

Quando inizia L’Isola di Pietro 2? Finalmente sappiamo qualcos’altro su questa serie TV che ha appassionato più di 4,3 milioni di telespettatori. Le anticipazioni su L’Isola di Pietro non mancano e ci permettono di scoprire non solo che inizierà molto probabilmente a fine ottobre/inizio novembre, ma anche quale sarà grossomodo la trama. Ovviamente non hanno rivelato troppo della storia della seconda stagione per non diminuire la curiosità. Qualcosa, comunque, è emerso e noi siamo qui per raccontarvelo. Era scontato che una serie di così tanto successo (a differenza di altre serie e fiction Mediaset che non hanno registrato ascolti eccelsi) fosse confermata anche per il prossimo anno. E così è stato. Gianni Morandi è tornato sul set per interpretare Pietro Sereni, un uomo dalle mille virtù e dall’incomparabile coraggio.

Gianni Morandi presenta nuovi attori de L’Isola di Pietro 2

Vi abbiamo già annunciato che ci sarà nella seconda stagione de L’Isola di Pietro un’altra grandissima attrice (che sicuramente amerete anche voi) e altre new-entry di tutto rispetto. Molti giovani nel cast de L’Isola di Pietro. E pochissimo tempo fa, su Facebook, la pagina ufficiale della serie TV di Canale 5 ha lanciato delle prime anticipazioni: “Dal backstage de L’Isola di Pietro 2 ecco il nostro Gianni che ci presenta il regista Luca Brignone e una nuova importantissima new-entry della seconda serie, Erasmo Genzini, che interpreterà Diego Marra”.

Le anticipazioni sulla trama de L’Isola di Pietro 2

Ci sarà un nuovo mistero da risolvere: Pietro dovrà fare chiarezza su sostante illecite circolate nel liceo di Carloforte. Pietro raggiungerà la serenità con sua figlia Elena e vivranno assieme a Caterina. Ma l’equilibrio minaccia di essere spezzato a causa dell’entrata in scena di Isabella, la madre del piccolo Matteo Sulci. Il padre di Caterina non avrà ancora una casa ed è costretto a dormire sulla sua barca e il rapporto tra Elena e Alessandro diverrà sempre più problematico.