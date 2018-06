L’Isola di Pietro 2, Morandi con la Cuccarini: prime foto dal set

L’Isola di Pietro 2: le prime immagini di Lorella Cuccarini sul set con Gianni Morandi

Lorella Cuccarini, insieme a Elisabetta Canalis, sono le grandi new entry della seguitissima fiction di Canale 5 L’Isola di Pietro. Le riprese sono iniziate da un po’ di settimane a Carloforte, in Sardegna. Prima Elisabetta Canalis sul profilo ufficiale Instagram di Gianni Morandi, il protagonista de L’Isola di Pietro, adesso è arrivata anche Lorella Cuccarini. “La più amata dagli italiani” scrive Gianni Morandi in una foto insieme alla Cuccarini con il mare come sfondo. “Una vita che ti sogno” aggiunge tra gli hastag, oltre al nome della fiction. Non solo voci, quindi, quelle che indicavano Lorella Cuccarini nel cast della seconda stagione de L’Isola di Pietro, la sua partecipazione è confermata e la Cuccarini è già sul set.

L’Isola di Pietro 2, Lorella Cuccarini: “Finalmente ho iniziato a girare insieme a Gianni Morandi”

“No, non c’è vento!” ironizza Lorella Cuccarini in una foto su Instagram con Gianni Morandi dove il vento spettina i capelli. “Finalmente, ho cominciato a girare insieme a Gianni Morandi“ conferma la Cuccarini sul set della fiction L’Isola di Pietro, in Sardegna. “Non potevo essere su L’Isola di Pietro senza incontrare Pietro” continua poi.

L’Isola di Pietro 2: quando va in onda la fiction su Canale 5?

Continuano le riprese a Carloforte, in Sardegna, della fiction con Gianni Morandi L’Isola di Pietro, che ha conquistato il pubblico italiano con la sua prima stagione di debutto. La seconda stagione dovrebbe andare in onda in autunno, presumibilmente tra Settembre e Ottobre, sempre su Canale 5.