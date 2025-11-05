L’Isola dei Famosi 2026, decisa la conduzione: il nome di chi guiderà il reality

Mediaset continua a puntare sui reality con alterne fortune. Alcuni programmi, come Temptation Island, hanno fatto il pieno di ascolti (non a caso nel 2025 è stata proposta una doppia edizione dello show timonato da Filippo Bisciglia); altri, come Il Grande Fratello di Simona Ventura, stanno arrancando parecchio, ottenendo ascolti tv tutt’altro che entusiasmanti. E L’Isola dei Famosi? Giuseppe Candela, nell’ultimo numero in edicola di Chi Magazine, ha fatto sapere che il programma dei naufraghi vedrà nuovamente la luce. I vertici di Cologno Monzese avrebbero anche già deciso a chi affidare la conduzione.

L’Isola dei Famosi 2026, ecco chi dovrebbe essere alla conduzione

Il giornalista ha scritto che L’Isola dovrebbe tornare in onda su Canale 5 nei primi mesi del 2026. Non c’è al momento una data precisa, ma dovrebbe essere collocata in quel periodo dell’anno. Per quel che riguarda la conduzione, dovrebbe essere confermata Veronica Gentili. Sempre Giuseppe Candela ha affermato che i piani alti del Biscione hanno scelto di puntare ancora sul volto di punta de Le Iene. Evidentemente lo stile asciutto e giornalistico della 43enne romana ha convinto i vertici Mediaset. Da qui la decisione di riconfermarla. Manca l’ufficialità, ma salvo colpi di scena dell’ultimo minuto sarà di nuovo Gentili a gestire il ‘traffico’ in studio de L’Isola.

I numeri (non rosei) de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello

Nella scorsa stagione lo show dei naufraghi ha raccolto dati non proprio positivi. La media dei telespettatori a puntata è stata di 1 milione e 829 mila utenti, con uno share pari al 15.68%. Numeri non da fiasco assoluto, ma nemmeno rosei. Si tratta di dati appena sufficienti. Se dovessero ulteriormente calare, scatterebbe l’allarme rosso, come sta accadendo con il Grande Fratello di Simona Ventura. Non a caso c’è anche chi parla di chiusura anticipata.

Per il momento, il reality più spiato d’Italia non dovrebbe essere archiviato. Va da sé che se perderà nelle prossime puntate altri ‘affezionati’, il ragionamento dei vertici di Cologno Monzese potrebbe cambiare e potrebbe essere presa in seria considerazione la possibilità di fermare il progetto.