Il cast dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras si arricchisce: ecco le due new entry che prenderanno parte al reality show

L’Isola dei Famosi 2023 scalda i motori. Il cast è quasi al competo. Gli ultimi due nomi che vanno ad arricchire il parterre dei naufraghi che a breve sbarcheranno in Honduras li ha svelati The Pipol Tv. Trattasi di Marco Mazzoli, voce storica della trasmissione radiofonica Lo zoo di 105, e di Giulia Salemi. Attenzione: nel reality show di Canale Cinque non sarà protagonista l’opinionista ‘social’ del Grande Fratello Vip, bensì una giovane influencer e tiktoker che con la modella italo-iraniana condivide lo stesso nome e cognome. Insomma si è innanzi a un caso di omonimia. Per la ragazza si tratta della prima esperienza importante televisiva.

Tornando a Marco Mazzoli, come prima accennato, è una voce notissima a livello radiofonico. Non solo è uno dei conduttori del popolare Lo Zoo di 105, ma il programma lo ha pure ideato. Figlio dell’ex direttore artistico di Walt Disney, Mazzoli ha iniziato la sua carriera nel 1987 nelle radio locali lombarde. La collaborazione con Radio 105 è invece cominciata nel 1998. Lo speaker si è cimentato diverse volte anche nell’ambito televisivo: ha condotto il Festival di Castrocaro, lo si è visto a Striscia la notizia come inviato, fino alla più recente conduzione, su Italia1, del format Teste di casting.

Per quel che riguarda Giulia Sara Salemi, è nata nel 2003 ed ha avuto successo in rete nel 2018, grazie alla serie tv per ragazzine Miracle Tunes. Ha già partecipato al reality show Voglio essere un mago. Originaria di Milano, ha un sogno nel cassetto, entrare in pianta stabile neò mondo del cinema e della televisione. Appassionata di karate e kung fu, è anche un’ottima ballerina ed ora potrà iniziare a muovere i primi passi nella tv che conta, partecipando appunto a L’Isola dei famosi.

Il cast de L’Isola dei Famosi: tutti i nomi svelati

Seguendo le indiscrezioni lanciate dal sempre puntuale Tv Blog, a cui si aggiungono quelle recenti di The Pipol, ecco i 15 ‘naufraghi’ che dovrebbero sbarcare a breve in Honduras (i concorrenti però saranno 13 perché alcuni parteciperanno in coppia, almeno inizialmente).

Elga e Serena Enardu

Cristopher Leoni

Gian Maria Sainato

Marco Predolin

Cristina Scuccia (ex suor Cristina)

Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini

Pamela Camassa

Marco Mazzoli

Paolo Noise

Gianmarco Onestini

Helena Prestes

Fiore Argento

Claudia Motta

A condurre sarà di nuovo Ilary Blasi, alla sua prima esperienza sul piccolo schermo dopo la clamorosa e rumorosa separazione da Francesco Totti. Come inviato riecco l’ottimo Alvin. Come opinionisti, la new entry Enrico Papi e la riconfermata Vladimir Luxuria.