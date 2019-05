Lisa Fusco: la sorella Anna è diventata nonna a 36 anni

Lisa Fuco diventa prozia: la sorella Anna diventa nonna a soli 36 anni

Lisa Fusco è diventata prozia, sua nipote Rosabel (figlia della sorella Anna) ha dato alla luce Bryan Pietro, riempiendo di gioia e amore la casa della showgirl. L’arrivo del piccolo, ha tuttavia confessato la Fusco, non è stato programmato. Rosabel, a soli 19 anni, non aveva progettato di diventare mamma. Una volta avuta la notizia, però, la famiglia di Lisa ha fatto di tutto per accogliere nel migliore dei modi Bryan Pietro che, per l’occasione, ha reso la sorella Anna nonna a 36 anni. Di questa giovane nonna si era detto in passato che fosse in lizza per entrare nella Casa del Grande Fratello e Lisa, nella sua intervista a Vero, ha confermato oggi questa notizia.

Lisa Fusco: “Mia sorella avrebbe dovuto fare il Grande Fratello 16 ma non se l’è sentita di lasciare mia nipote”

Quando Rosabel ha comunicato alla famiglia di Lisa Fusco di essere incinta, per quanto la notizia fosse inaspettata, ha ricevuto solo tanto amore e affetto in cambio. “Abbiamo accettato la notizia con felicità. Non abbiamo mai criticato né ostacolato la scelta di mia nipote“, ha dichiarato la subrettina al settimanale Vero. Come ha reagito, invece, la sorella Anna a tutto questo? “È incredula, non riesce a realizzare di essere nonna a 36 anni. Avrebbe dovuto fare il Grande Fratello 16, ma non se l’è sentita di lasciare la figlia che aveva appena partorito”.

Lisa Fusco attacca Ambra del Gf: “Vuole solo visibilità”

Lisa Fusco, da ex gieffina, ha commentato anche l’attuale edizione del Grande Fratello. Ama molto la conduzione di Barbara d’Urso e trova le dinamiche che si stanno creando all’interno della Casa molto interessanti. Tra tutti, però, quella che l’ha convinta meno è Ambra, la professoressa che si è dichiarata a Kikò al Gf. “Non credo molto nell’amore nato tra Kikò Nalli e la professoressa Ambra Lombardo, penso che lei voglia solo visibilità”, ha affermato convinta la Fusco.