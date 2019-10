La casa d’oro di Lisa Fusco fa discutere a Pomeriggio 5

Lisa Fusco mostra la sua casa a Pomeriggio 5 ma fa discutere

Lisa Fusco ha aperto le porte di casa sua a Barbara d’Urso. E ha lasciato senza parole la conduttrice Mediaset, gli ospiti e il pubblico di Pomeriggio 5. Il motivo? L’arredamento scelto dalla Soubrettina per la sua abitazione. Il colore predominante è l’oro, che risalta in ogni stanza dell’appartamento. Dalle tende ai mobili, passando per l’arredo del bagno e le stoviglie, senza dimenticare le lenzuola di raso. Un look che sembra voler richiamare alle antiche dimore del Settecento e Ottocento e che per questo tanto ha fatto discutere gli ospiti del programma pomeridiano di Canale 5. Da Guendalina Tavassi a Guendalina Canessa, da Carlo Mondonico alla Marchesa d’Aragona, tutti hanno apertamente criticato la dimora di Lisa, considerata eccessivamente cheap.

Lisa Fusco si difende dalle critiche sull’arredamento della sua casa

“Io sono innamorata di questa casa, io amo l’oro. Qualsiasi cosa dorata vedo mi fa impazzire. Si vive una volta sola e mi sono tolta questo sfizio“, ha dichiarato Lisa Fusco a Pomeriggio 5, incurante delle critiche. “Ma se fai il ragù le tende non si macchiano?”, ha chiesto Barbara d’Urso. “Ho una cucina anche fuori, il ragù lo faccio fuori”, ha replicato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “E se piove?”, ha domandato ancora la presentatrice. “Se piove si va al ristorante”, ha prontamente dichiarato Lisa, che vive a Napoli col fidanzato Marcello, col quale sogna di sposarsi presto dopo una relazione che dura ormai da tempo.

La casa di Lisa Fusco bocciata dal popolo di Twitter

La casa di Lisa Fusco non è passata inosservata su Twitter. La maggior parte degli utenti ha però bocciato l’arredamento scelto dalla comica e attrice. “Ma la casa di Lisa Fusco è una casa o un Ferrero Rocher?”, ha chiesto qualcuno. “Lisa ha risparmiato tutti i soldi con le scarpe dei cinesi per quell’obbrobrio di casa?”, ha domandato qualcuno tirando in ballo la famosa caduta della Fusco. Non è mancato chi ha spezzato una lancia in favore della soubrette: “Io andrei a casa di Lisa Fusco solo per farmi i selfie e poi postarli in rete”.