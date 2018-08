L’Intervista prima puntata, ospite Fedez: il rapper si racconterà al pubblico

L’Intervista prima puntata a settembre: ospite Fedez

L’Intervista torna a settembre su Canale 5 e l’ospite della prima puntata sarà Fedez. Il noto programma fa il suo ritorno in autunno sempre in seconda serata e vede al timone, ovviamente, Maurizio Costanzo. Parte alla grande la nuova edizione, in quanto a essere intervistato sarà uno dei volti più amati dal pubblico giovanile. A rivelare la sua presenza nel corso della prima puntata è stato il portale di Blogo. Nella scorsa stagione, il prohtamma ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti, che sono andati oltre le aspettative. Pertanto, la Mediaset non ha potuto fare a meno di riconfermare nuovamente il talk one-to-one creato da Costanzo. Come già abbiamo visto nelle passate edizioni, entreranno in studio per essere intervistati dal noto conduttore volti noti del mondo dello spettacolo. Ma non solo, come sempre, ci saranno anche personaggi sportivi e politici. Nella prima puntata si confesserà a Maurizio Costanzo il rapper Fedez.

Fedez sarà il primo a essere intervistato da Maurizio Costanzo nella nuova edizione del programma. Parte, dunque, abbastanza bene il talk one-to-one condotto dal noto giornalista. Infatti, sappiamo bene che il rapper è molto amato dal pubblico. I telespettatori non potranno, quindi, non seguire la serata per conoscere i segreti di Fedez, che presto diventerà il marito di Chiara Ferragni. Insieme sono riusciti a conquistare un’altra grande fetta del pubblico, che sui social continua a seguirli con affetto. Dopo la nascita del piccolo Leone, la vita di entrambi è cambiata radicalmente. Nonostante ciò, sia il rapper che la nota fashion blogger non hanno intenzione di mettere da parte il loro lavoro tanto impegnativo.

È la prima volta che Fedez si fa intervistare da Maurizio Costanzo. Sicuramente, il grande giornalista vorrà conoscere qualche segreto della vita del noto rapper. In particolare, sarà curioso scoprire com’è cambiata la sua vita e quella di Chiara con la nascita del loro primo figlio. Ma sicuramente i telespettatori vorranno anche conoscere qualche dettaglio riguardante il futuro lavorativo di Fedez. Intanto, il rapper e la Ferragni hanno già rivelato che, tra le tante decisioni, per il loro matrimonio hanno preso una scelta importante.