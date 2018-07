Fedez e Ferragni, no ai regali di nozze: la scelta che commuove i fan

Fedez e Chiara Ferragni, beneficenza nel giorno del loro matrimonio: la scelta sui regali di nozze

Fedez e Chiara Ferragni sono pronti a coronare il loro sogno d’amore in Sicilia, più precisamene a Noto. La famosissima e amatissima coppia ha comunicato un qualcosa di molto speciale riguardo il giorno del loro matrimonio. Sempre molto attenti a coloro che li sostengono da ormai tanti anni sui social, il rapper e la sua futura moglie hanno deciso di fare un piccolo grande regalo a qualcuno in particolare. I sacrifici, il successo e la forza di volontà di entrambi hanno fatto sì che i due raggiunsero una stabilità economica che in molti sognano. Poiché non hanno bisogno di alcun regalo, i neo-genitori del piccolo Leone hanno deciso di devolvere tutto in beneficenza. Ma in che modo?! E soprattutto, a chi doneranno il tutto?!

Chiara Ferragni e Fedez, annuncio importante sui regali di nozze: una scelta che fa onore

La scelta di Chiara e Fedez fa sicuramente onore al loro amore e non solo. La coppia non ha bisogno di alcun oggetto materiale, tant’è che ha deciso di chiedere ai propri ospiti di non preoccuparsi del regalo di nozze. Nel giorno del loro matrimonio, la Ferragni e il rapper preferiscono raccogliere del denaro destinato all’aiuto di qualcuno dei loro fan. Con un video postato sul profilo Instagram di entrambi, la coppia ha rivelato di voler devolvere tutto il ricavato ad una o più persone che ne hanno realmente bisogno. Entrambi hanno invitato i proprio followers ha raccontare la propria storia o quella di chi credono abbia bisogno di un reale aiuto.

Fedez e Chiara Ferragni scelgono un fan da aiutare: la scelta sul matrimonio spiazza tutti

Fedez e Chiara non vogliono ricevere alcun regale per il loro grande giorno. La coppia ha solo intenzione di aiutare qualcuno meno fortunato di loro. Una volta ricevute le e-mail, i due sceglieranno autonomamente chi aiutare. Tutti gli invitati saranno perciò invitati a donare una qualunque somma di denaro anziché comprare un regalo.