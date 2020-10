Lino Guanciale svela la sorpresa di Alessandra Mastronardi sul set

Lino Guanciale è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale DiPiù Tv, dove si è lasciato andare a delle considerazioni sul rapporto con la sua collega Alessandra Mastronardi. I due sono tornati recentemente in video nella fiction targata Rai 1 ‘L’Allieva 3’, dove Guanciale interpreta il ruolo dello spigoloso quanto scontroso medico-legale Claudio Conforti, mentre la Mastronardi quello dell’ormai ex specializzanda in medicina legale, Alice Allevi. Come è stato riferito dall’attore protagonista de ‘La porta rossa’, con i colleghi di lavoro sul set c’è sempre stata una grande armonia. “Nella prima serie” – ricorda Lino – “facevamo a gara a chi arrivava al mattino prima sul set“. Una gara in cui però puntualmente l’attore era destinato ad uscirne perdente in quanto impiegava troppo tempo a fare il nodo alla cravatta. Sul set de L’Allieva si è sempre respirata un’aria serena e gioiosa.

La sorpresa di Alessandra Mastronardi per Lino Guanciale

A dimostrare la grande armonia che regnava sul set, Guanciale ha tenuto a ricordare un episodio in particolare, riguardante un gesto fatto proprio dalla co-protagonista. “L’ultimo giorno di riprese, Alessandra mi ha organizzato una sorpresa” ha svelato l’attore per poi aggiungere che lei e tutto il resto del cast hanno portato nel backstage un pallone da rugby. Una cosa molto cara a Guanciale, che è appassionato proprio a questa disciplina sportiva. La cosa che però ha commosso di più Lino è che i suoi colleghi si sono stretti tutti intorno a lui in un grande abbraccio, travolgendolo da una valanga umana. Riferendosi alla Mastronardi ha poi aggiunto: “Questo è stato il suo modo per dirmi ti voglio bene“.

I rapporti tra Lino e Alessandra

Guanciale e la Mastronardi sul set fanno sognare anche grazie a quella chimica che li rende perfetti partner lavorativi. Ma come sono i loro veri rapporti fuori lontani dal set? A svelarlo ancora una volta è Lino Guanciale che nel corso dell’intervista a DiPiù Tv ha precisato: “Ci vogliamo bene e ci stimiamo davvero“. Poi ha proseguito dicendo che entrambi non hanno tempo per frequentarsi fuori dal set a causa dei molteplici impegni di lavoro. Alessandra oltre a lavorare in Italia, recita anche all’estero. Lino si è sposato la scorsa estate in gran segreto con Antonella Liuzzi, mentre la Mastronardi è da anni al fianco dell’attore Ross McCall.