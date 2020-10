Lino Guanciale nel remake di This is us: prime indiscrezioni sul cast di Noi

Lino Guanciale nel cast di Noi, il remake di This is us: è l’indiscrezione del giorno. Solo pochi mesi fa è giunta notizia dell’intenzione di Cattleya di dare vita a una versione italiana dell’amatissima serie televisiva americana This is us. Si tratta di una serie ricca di emozioni, di vita e di insegnamenti che ha incantato e commosso milioni di persone nel mondo. La versione italiana reggerà il confronto? Se il nome di Lino Guanciale verrà confermato, allora possiamo già dire che almeno per quanto riguarda il cast la versione italiana promette bene. Il titolo sarà Noi e l’impressione è che dopo le indiscrezioni di oggi su uno degli attori protagonisti ne arriveranno tante altre. A rivelare che ci sarà Lino Guanciale nel remake di This is us è stato BubinoBlog, ma non si sa che personaggio interpreterà.

Noi, arriva il remake italiano di This is us: Lino Guanciale nel cast?

Certo è che se si inizia a parlare degli attori del cast di Noi, allora non manca molto alla realizzazione della fiction dopo l’annuncio di Riccardo Tozzi di Cattleya. La serie andrà in onda su Rai Uno e i volti maschili protagonisti sono tre: il papà della famiglia e i due figli. Lino Guanciale potrebbe interpretare Jack, marito di Rebecca e papà dei tre gemelli? Oppure uno dei due fratelli tra i gemelli? Tutti e tre sono dei bellissimi personaggi e ognuno con la sua complessità e la sua profondità, inoltre Guanciale saprebbe valorizzare ciascuno di questi. Molti pensano che il ruolo perfetto per lui sia proprio quello di Jack, anche perché tra i due fratelli uno è il bello, un po’ sciupafemmine, e fa l’attore; l’altro invece è di colore ed è stato adottato da neonato.

Lino Guanciale nel remake di This is us: interpreterà Jack?

La versione italiana di This is us dovrebbe rispettare il fatto che il fratello adottato sia di colore, perché intorno a questo si sviluppa tutta una storia fondamentale per la trama. Per cui questo personaggio sarebbe escluso a priori per Lino Guanciale. Scopriremo più in là chi interpreterà e se il suo personaggio sarà proprio quello di Jack, padre premuroso e marito innamoratissimo della sua Rebecca.