Lino Guanciale rompe il silenzio e svela il nome del figlio

Tutto vero: Lino Guanciale è diventato papà! Con un post condiviso su Facebook e Instagram il popolare attore – noto per diverse fiction tra cui L’Allieva – ha confermato la nascita del suo primogenito. Il bambino è frutto dell’amore con Antonella Liuzzi, che Guanciale ha sposato nell’estate 2020 in gran segreto dopo pochi anni di fidanzamento.

Lino Guanciale ha rivelato ai suoi follower che il figlio è nato lo scorso 14 novembre. L’interprete abruzzese ha poi fatto sapere sui social network:

“Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo. Esploralo a più non posso, amore nostro, con sete di conoscenza e con gratitudine. Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure. Grazie mille a tutte/i per l’invasione amorevole di auguri. Pietro è il dono più grande che la vita potesse farci”

Perché è stato scelto il nome Pietro

La scelta del nome Pietro non è stata casuale. Si tratta infatti di un omaggio a Pietro Luzzi, suocero di Lino Guanciale. Il padre di Antonella è molto noto nel mondo della politica: è un senatore del centrodestra ed è stato sindaco di Noci, in Puglia, per due mandati consecutivi, dal 2003 al 2013.

Pietro è un nome che deriva dal greco e vuol dire “roccia”. L’onomastico si festeggia il 29 giugno in onore di San Pietro, apostolo di Gesù e primo Papa, martire a Roma sotto il dominio di Nerone. Pietro è un nome diffuso soprattutto in tre regioni italiane: Lombardia, Puglia e Sicilia.

Chi è la moglie di Lino Guanciale

Antonella Liuzzi, la moglie di Lino Guanciale, ha 36 anni è laureata in Economia all’Università Bocconi di Milano dove tiene alcuni corsi ed è presidente della Greenblu, una società dedicata al turismo di lusso in Puglia e Basilicata.

Lino ha confessato di aver conosciuto Antonella in una libreria romana. Lui stava cercando dei libri utili per il suo lavoro e lei, che è impegnata come program coordinator del Master in Corporate Finance alla Bocconi, stava facendo lo stesso. Da lì Lino e Antonella hanno cominciato uno scambio di battute ed emozioni che in poco più di due anni li ha poi portati felicemente al matrimonio.

Prima di conoscere Antonella Liuzzi Lino Guanciale è stato legato per dieci anni all’attrice teatrale Antonietta Bello, vista in tv nella fiction Mediaset Le tre rose di Eva.