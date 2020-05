Lino Guanciale in quarantena con Antonella: amore a gonfie vele

Lino Guanciale e la nuova fidanzata Antonella: come procede l’amore in quarantena

Ad un anno dal primo incontro grande prova per Lino Guanciale e la sua Antonella: la quarantena. L’attore sta trascorrendo questo difficile periodo con la nuova fidanzata, la ricercatrice universitaria conosciuta nel 2019 all’Università Bocconi di Milano. Un incontro casuale che è stato però determinante nella vita dell’aitante abruzzese. Chiusa la decennale storia con l’attrice teatrale Antonietta Bello, oggi Guanciale è felice accanto ad Antonella, con la quale sogna di mettere su famiglia. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni il 41enne ha raccontato la sua quarantena, di come sta trascorrendo queste atipiche giornate lontano dal set. Prima dello scoppio della pandemia Lino era impegnato con le riprese de L’Allieva 3 ma all’improvviso tutto è cambiato.

Lino Guanciale a casa per colpa del Coronavirus

“Stare a casa è una rivoluzione. Il mio pensiero è andato subito a chi vive una condizione di violenza domestica, ho cercato di segnalare i numeri che il Ministero mette a disposizione per chi è in questa situazione. E poi c’è anche chi una casa non ce l’ha, per questo ho partecipato alla campagna della Croce Rossa per i senza tetto, i rifugiati, i clandestini, che sono tra le categorie più a rischio”, ha dichiarato Lino Guanciale. Oltre ad aiutare il prossimo, in questa quarantena l’attore si sta dividendo tra le dirette via Instagram, dove ha letto dei grandi classici della letteratura, e la programmazione del Teatro Marsi di Avezzano di cui è direttore artistico. Non mancano le serie tv e i lavoretti di idraulica ed elettronica. “Ho dovuto attaccare lampadari, verificare le linee elettriche della casa, tutte cose che quando puoi chiami qualcuno che lo fa di mestiere, ora sei costretto a fartele da solo”, ha confidato.

Lino Guanciale e Antonella cucinano insieme

In quarantena Lino Guanciale ha riscoperto pure la passione per la cucina. “Ai fornelli sono bravo ma pigro. Mi piace così tanto stare fuori che abitualmente mangio poco a casa. Ora però ci sto con piacere. Anzi, cucinare con la mia compagna è diventato un appuntamento che aiuta a passare bene la giornata”, ha spiegato. “Storicamente sono forte sui primi ma ora mi dedico anche a pizza, taralli e a piatti più evoluti come secondi a base di carne e pesce. Non ci stiamo negando la sperimentazione: in qualche modo bisogna pur crescere!”, ha aggiunto.

I progetti di Lino Guanciale dopo L’Allieva 3

Dopo L’Allieva 3 Lino Guanciale tornerà a girare La porta rossa 3. In progetto ci sono due nuove serie tv: Sopravvissuti e Il Commissario Ricciardi. Nel futuro anche la famiglia: Lino non ha nascosto la voglia di creare qualcosa di importante con Antonella. Quest’ultima è una ricercatrice pugliese che lavora alla Bocconi di Milano. I due si sono conosciuti proprio nel famoso ateneo, dove la star del piccolo schermo ha tenuto una lezione di recitazione agli studenti.