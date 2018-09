Lino Guanciale pronto a lasciare Non dirlo al mio capo: la dichiarazione

Non dirlo al mio capo: Lino Guanciale non farà la terza stagione?

Lino Guanciale non ama la monotonia, soprattutto sul lavoro, che è la sua più grande passione. L’attore abruzzese ha già fatto sapere di non essere pronto a lavorare ad un’eventuale terza stagione di Non dirlo al mio capo, la fortunata fiction che lo vede protagonista insieme a Vanessa Incontrada. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Lino ha ammesso di non amare troppo la lunga serialità e di non voler restare incastrato in un unico personaggio. “Fare una terza stagione di Non dirlo al mio capo? Parto sempre dalle sceneggiature per fare una valutazione. Ma mi sono dato una regola: a meno di casi straordinari, non vado oltre la seconda stagione. Perché ci vuole tanto tempo per girare una serie, mentre è bene poter fare anche cose diverse”, ha spiegato Guanciale.

Lino Guanciale ha già lasciato il successo di Che Dio ci aiuti

La regola di Lino Guanciale è già stata messa in pratica qualche anno fa con Che Dio ci aiuti, la fiction che ha regalato al giovane la popolarità grazie al ruolo di Guido Corsi. L’attore ha abbandonato il set condiviso con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi dopo la seconda e terza stagione. È apparso sporadicamente nella quarta stagione solo per affetto del progetto e del pubblico ma nulla più. Sarà così pure con Non dirlo al mio capo e le altre fiction che lo vedono protagonista in questo periodo sui canali Rai, ovvero L’Allieva e La Porta Rossa?

Lino Guanciale compie 40 anni e si prende una pausa

Lino ha già annunciato che si prenderà una lunga pausa nei prossimi mesi. Guanciale approfitterà del suo compleanno (a maggio spegnerà 40 candeline!) per andare in Patagonia. “Volevo farlo anche per i 30, ma non ci sono riuscito perché cercavo di prendere più lavori possibili e costruirmi uno spazio. Adesso credo che mi prenderò una pausa, dopo gli ultimi 5 anni di no stop. Sono anni che non stacco mai. Anche nel poco tempo libero lavoro. E dormo poco, in media quattro ore a notte”, ha confidato l’interprete.